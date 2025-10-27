Euforia en los mercados tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones Las acciones argentinas en Wall Street se dispararon, el riesgo país se desploma y el dólar ya marcó su tendencia descendente. Por







Los mercados reaccionaron favorablemente al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.

Tras el sólido triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas nacionales de este domingo, los mercados ya dan su respuesta favorable: en el premarket, las acciones argentinas en Wall Street se dispararon hasta el 36% y el dólar cripto, que marca la tendencia de lo que pasará con el tipo de cambio este lunes, baja 7% respecto del precio que tenía el domingo por la mañana.

Por su parte, los bonos globales en dólares muestran una reacción eufórica y registran subas de hasta 24%, encabezadas por el GD35, seguidas por el GD41 (+23%) y el GD38 (+23%). El mercado refleja un marcado optimismo ante el sólido respaldo de la sociedad al Gobierno, mientras crecen las expectativas por una segunda etapa enfocada en la implementación de reformas económicas. En este escenario, el riesgo país se desploma a 600 puntos básicos.

El entusiasmo también se replica en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street: los ADRs se disparan hasta casi 50%, con fuertes avances para Grupo Supervielle (+47%), BBVA (+42%), Grupo Financiero Galicia (+39%) y Transportadora de Gas del Sur (+36%).

Las advertencias de Donald Trump, quien había señalado que "si Milei perdía, EEUU no iba a ser generoso con la Argentina", se habían interpretado como una señal directa de que la continuidad del apoyo norteamericano dependía del resultado electoral. Ese respaldo político y económico funcionó como ancla de confianza para los inversores, permitió sostener el régimen de bandas cambiarias y evitó que el dólar se dispare en medio de una demanda por cobertura inédita.

Por su parte, el S&P Merval avanza un 18% a 2.449.457,73, mientras que su contraparte en dólares vuela 31,1% a 1.737,66 puntos. El dólar Contado con Liquidación se desploma 9,7%. Las subas están encabezadas por Metrogas (+31,2%); Transportadora de Gas del Sur (+30,7%); Transener (+28,8%).