Euforia en los mercados tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones

Las acciones argentinas en Wall Street se dispararon, el riesgo país se desploma y el dólar ya marcó su tendencia descendente.

Los mercados reaccionaron favorablemente al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.

Por su parte, los bonos globales en dólares muestran una reacción eufórica y registran subas de hasta 24%, encabezadas por el GD35, seguidas por el GD41 (+23%) y el GD38 (+23%). El mercado refleja un marcado optimismo ante el sólido respaldo de la sociedad al Gobierno, mientras crecen las expectativas por una segunda etapa enfocada en la implementación de reformas económicas. En este escenario, el riesgo país se desploma a 600 puntos básicos.

El entusiasmo también se replica en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street: los ADRs se disparan hasta casi 50%, con fuertes avances para Grupo Supervielle (+47%), BBVA (+42%), Grupo Financiero Galicia (+39%) y Transportadora de Gas del Sur (+36%).

Las advertencias de Donald Trump, quien había señalado que "si Milei perdía, EEUU no iba a ser generoso con la Argentina", se habían interpretado como una señal directa de que la continuidad del apoyo norteamericano dependía del resultado electoral. Ese respaldo político y económico funcionó como ancla de confianza para los inversores, permitió sostener el régimen de bandas cambiarias y evitó que el dólar se dispare en medio de una demanda por cobertura inédita.

Por su parte, el S&P Merval avanza un 18% a 2.449.457,73, mientras que su contraparte en dólares vuela 31,1% a 1.737,66 puntos. El dólar Contado con Liquidación se desploma 9,7%. Las subas están encabezadas por Metrogas (+31,2%); Transportadora de Gas del Sur (+30,7%); Transener (+28,8%).

Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker de La Libertad Avanza.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, uno de los asesores más cercanos al presidente Donald Trump, felicitó al mandatario argentino Javier Milei por el resultado de las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias y superó el 40% de los votos a nivel nacional. "El Ppresidente cuenta con un renovado mandato para el cambio", escribió en sus redes sociales.

