Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de octubre

El oficial cotiza a los mismos valores del cierre del viernes, en una rueda financiera sin actividad oficial y a 24 horas de las elecciones legislativas nacionales. En un su última intervención, estiman que el Tesoro de los Estados Unidos introdujo u$s2.000 en el mercado para contener la divisa.

El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

En una actividad jornada de sábado sin actividades oficiales, el dólar oficial hoy cotiza a los mismo valores de cierre del viernes: $1.465 para la compra y $1.515 en Banco Nación. Por su parte, el blue se comercializa en torno a los $1.525, al igual que el MEP y CCL, que se ubican por arriba de los $1.500.

El dólar cotizó arriba de los $1.500. 
El dólar no da tregua: el oficial rozó el techo de la banda antes de las elecciones

En la última jornada bursátil antes de las elecciones legislativas nacionales, el dólar mayorista rozó el techo superior del esquema de flotación y cerró a $1.492, con una suba de $13 ($42 a nivel semanal) y a tan solo $0,5 de la cima de la banda. Mientras que el promedio de la cotización en la banca privada, la divisa minorista se ubica a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta.

El jueves, el ministro de Economía Luis Caputo realizó un audaz pronóstico postelectoral con respecto al precio del dólar y la reacción de los mercados el día después de los comicios. “El lunes no pasa nada”, predijo el funcionario en una entrevista televisiva, donde también subrayó: “Mientras el esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiere”.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $457,25 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.492.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.567,21 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.549,44.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.485.

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.

El dólar se desinfla en la recta final: caídas del oficial, el blue y los financieros cerca de las elecciones

Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.

A tres días de las elecciones, Caputo lanzó un audaz pronóstico sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

La anunciada ayuda de Trump es clave para el gobierno de Milei.

Los dos pronósticos radicalmente distintos de un influyente economista para después de las elecciones

Caputo no cede y aseguró que sostendrá las bandas después de las elecciones.

Pese a la escalada del dólar, Caputo se aferra al esquema de bandas: "No habrá modificaciones"

El dólar oficial no encuentra la estabilidad y superó los $1.500.

Tensa calma: el dólar se mantuvo estable tras varias jornadas de volatilidad

El dólar oficial no afloja y ya tocó el techo de las bandas cambiarias.

Dólar imparable, a días de las elecciones: el oficial tocó el techo de la banda y los financieros alcanzaron nuevos récords

