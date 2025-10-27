Mauro Icardi lanzó un mensaje público para sus hijas: "Papá va a estar muy pronto..." El futbolista compartió el esperado festejo por el cumpleaños de Isabella y sorprendió con sus palabras.







Mauro Icardi busca reconectar con sus hijas tras la postura de Wanda Nara. Redes sociales

El futbolista Mauro Icardi lanzó un mensaje público para sus hijas y luego de lo que fueron las fiestas de Wanda Nara en las que él no pudo participar, algo que generó un nuevo escándalo en redes sociales y podría provocar todavía más polémicas públicas entre ellos.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista de Galatasaray expresó: "Feliz cumple Isi. Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran princesa. 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca. Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos Pepita". Con estas palabras, anticipó que no dejó de sentir ni un poco el cariño por su pequeña.

Para finalizar, llegó la parte más picante: "Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón". Así, dejó en claro que tiene una información que no fue revelada, ya que nada parece indicar que su reencuentro será próximo.

Mauro Icardi historia cumpleaños Isabella Mauro Icardi sorprendió con su posteo para su hija Isabella. Captura Instagram

Luego de esto, Mauro Icardi y la China Suárez mostraron en sus historias de Instagram que se encontraban en Milán, Italia, luego de un viaje exprés con un objetivo desconocido, aunque bien podrían ser apenas unas vacaciones. Vale recordar que él anotó un gol ayer en el triunfo 3-1 de Galatasaray sobre Göztepe.