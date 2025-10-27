Linkin Park regalará medialunas en Parque Rivadavia: cómo participar Para calentar motores antes de su llegada al país, la banda estadounidense sorprendió a sus fans argentinos.







Linkin Park ﻿prometió regalar medialunas a sus fanáticos. Warner Music Argentina

A pocos días de su llegada a la Argentina, la banda estadounidense Linkin Park prepara un homenaje muy especial para sus fans locales, ya que el Parque Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se transformará en Linkin Parque, donde se regalarán medialunas.

Este martes 28 de octubre, de la mano de La Mantequería y de 16:30 a 19:30, las medialunas estarán disponibles de forma gratuita para todo el público hasta agotar stock. Asimismo, quienes se acerquen podrán participar de premios exclusivos, como vinilos, CDs y entradas para el show, además de calentar motores escuchando la música de la banda.

Si bien la banda no estará presente físicamente, la acción busca celebrar el vínculo único que Linkin Park mantiene con el público argentino, reconocido por su energía y pasión en cada show. Así, la previa de su recital del próximo 31 de octubre en Parque de la Ciudad comenzará este martes 28 de octubre en Parque Rivadavia.

Linkin Park medialunas Parque Rivadavia Linkin Park invitó a sus fans a comer medialunas gratis. Warner Music Argentina

El motivo por el que Linkin Park no podrá participar del evento se debe a que esa misma noche darán un recital en Lima, Perú, el cual será el último recital de que lleguen a Buenos Aires. De esta manera, de la mano del From Zero World Tour, la banda estadounidense volverá a tocar en Argentina y con la notoria ausencia de su fallecido vocalista principal Chester Bennington.