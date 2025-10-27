IR A
IR A

Linkin Park regalará medialunas en Parque Rivadavia: cómo participar

Para calentar motores antes de su llegada al país, la banda estadounidense sorprendió a sus fans argentinos.

Linkin Park ﻿prometió regalar medialunas a sus fanáticos.

Linkin Park ﻿prometió regalar medialunas a sus fanáticos.

Warner Music Argentina

A pocos días de su llegada a la Argentina, la banda estadounidense Linkin Park prepara un homenaje muy especial para sus fans locales, ya que el Parque Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se transformará en Linkin Parque, donde se regalarán medialunas.

Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.
Te puede interesar:

Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata

Este martes 28 de octubre, de la mano de La Mantequería y de 16:30 a 19:30, las medialunas estarán disponibles de forma gratuita para todo el público hasta agotar stock. Asimismo, quienes se acerquen podrán participar de premios exclusivos, como vinilos, CDs y entradas para el show, además de calentar motores escuchando la música de la banda.

Si bien la banda no estará presente físicamente, la acción busca celebrar el vínculo único que Linkin Park mantiene con el público argentino, reconocido por su energía y pasión en cada show. Así, la previa de su recital del próximo 31 de octubre en Parque de la Ciudad comenzará este martes 28 de octubre en Parque Rivadavia.

Linkin Park medialunas Parque Rivadavia
Linkin Park invitó a sus fans a comer medialunas gratis.

Linkin Park invitó a sus fans a comer medialunas gratis.

El motivo por el que Linkin Park no podrá participar del evento se debe a que esa misma noche darán un recital en Lima, Perú, el cual será el último recital de que lleguen a Buenos Aires. De esta manera, de la mano del From Zero World Tour, la banda estadounidense volverá a tocar en Argentina y con la notoria ausencia de su fallecido vocalista principal Chester Bennington.

Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio: cuándo saldrá El Regreso

Tan Biónica había vuelto a los escenarios en 2023, pero ahora, la banda liderada por Chano Charpentier confirmó que lanzarán un nuevo álbum, tras 10 años sin música nueva.

Tan Biónica Chano Charpentier
Tan Biónica lanzará su nuevo álbum tras 10 años.

Tan Biónica lanzará su nuevo álbum tras 10 años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cada día más cerca del casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales

Tan Biónica lanzará su nuevo álbum el próximo 4 de noviembre

Tras 10 años, Tan Biónica anunció el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio: cuándo saldrá "El Regreso"

Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

Diddy Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel: qué pasó

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

play

"Terminamos salvándola de algo que pudo ser irreversible": habló Virginia da Cunha, de Bandana, sobre su amiga Lourdes

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

últimas noticias

El Gobierno destacó la reacción de los mercados y el éxito de la Boleta Única Papel tras las elecciones legislativas

El Gobierno destacó la reacción de los mercados y el éxito de la Boleta Única Papel tras las elecciones legislativas

Hace 5 minutos
Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban al partido con Racing: hay 16 heridos

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban al partido con Racing: hay 16 heridos

Hace 32 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 28 de octubre

Hace 33 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 28 de octubre

Hace 33 minutos
Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.

Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata

Hace 43 minutos