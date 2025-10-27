Un famoso tenista argentino enfrentó los rumores de embarazo con su pareja con una insólita publicación: qué dijo

El exdeportista negó los rumores de paternidad que se viralizaron en redes. Con humor, aclaró que la noticia era falsa y que ni siquiera conoce a la mujer mencionada.

La aclaración desactivó un rumor que había crecido a partir de un supuesto posteo atribuido al propio Del Potro.

La velocidad con la que circulan las noticias en redes sociales puede transformar un simple rumor en un tema de alcance nacional. Eso fue lo que vivió Juan Martín del Potro, quien se convirtió en tendencia luego de que varios medios y usuarios aseguraran que sería padre por primera vez. El dato, sin embargo, era completamente falso.

El extenista de Tandil se despertó con una avalancha de mensajes y felicitaciones por una noticia que nunca fue real. Frente a la confusión, decidió publicar un mensaje en su cuenta de X, donde cuenta con más de tres millones de seguidores: “Hoy me desperté con varios mensajes felicitándome porque iba a ser papá. Les cuento que la noticia es totalmente FALSA!!! Tampoco conozco a esa persona, jaja. Saludos a todos y gracias igual por los buenos deseos”, escribió con tono distendido.

La aclaración desactivó un rumor que había crecido a partir de un supuesto posteo atribuido al propio Del Potro. En pocos minutos, el mensaje circuló por canales de televisión y portales de espectáculos, dando por confirmada una relación con una empresaria llamada Agustina Meucci, algo que el deportista también desmintió.

Qué dijo Juan Martín del Potro sobre los rumores de embarazo con su pareja

El origen del malentendido se remontó a un programa televisivo que aseguró tener información exclusiva sobre la vida sentimental del exnúmero tres del mundo. En ese lugar se mencionó que Del Potro mantenía una relación con Agustina Meucci, una empresaria chaqueña de 33 años dedicada al rubro automotor, y que ambos estarían esperando un hijo.

Según detallaron, el extenista le habría dedicado un tierno mensaje a su pareja por el Día de la Madre en una cuenta privada de Instagram. Sin embargo, todo resultó ser falso, ya que el posteo nunca existió y la historia fue rápidamente desmentida por el propio protagonista.

Agustina Meucci historia hijo Del Potro Captura Instagram

Del Potro, alejado de la exposición mediática desde su retiro del tenis, suele mantener un perfil reservado y enfocado en proyectos personales. Lejos de escándalos, su reacción fue breve pero contundente, apelando al humor para cerrar el tema.