Este es el perfume favorito de Charlotte Caniggia: cuánto sale

La mediática elige un clásico que combina dulzura y sofisticación. Su pasión por los aromas la inspiró incluso a lanzar su propia línea de productos.

Charlotte Caniggia tiene una fragancia favorita que define su estilo y su presencia. Se trata de Angel, de Thierry Mugler . Este clásico de la alta perfumería se caracteriza por su envase en forma de estrella y por una composición intensa al olfato, que mezcla acordes dulces, frutales y amaderados. Para la mediática, representa un aroma distintivo que la acompaña en cada ocasión especial.

Más allá de su fanatismo por esta fragancia, Charlotte llevó su pasión por los perfumes a otro nivel: creó su propia línea, llamada Bipolar, que incluye productos de belleza y accesorios con su impronta personal. Su gusto por los aromas elegantes y llamativos refleja la búsqueda constante de identidad que marcó su trayectoria pública.

Su relación con el mundo de la moda y el lujo la llevó a experimentar con diferentes esencias, aunque Angel sigue siendo su sello más personal. Un perfume que, desde su lanzamiento, sedujo a mujeres de todo el mundo por su intensidad y durabilidad.

El perfume Angel de Thierry Mugler fue creado por Yves de Chirin y Olivier Cresp y lanzado en 1992. Perteneciente a la familia olfativa Ámbar Vainilla, combina una amplia gama de notas que le otorgan profundidad y carácter. Entre ellas se destacan el algodón de azúcar, el coco, el melón y la bergamota en la salida, además, un corazón floral con miel, jazmín y rosa y un fondo de pachulí, chocolate, vainilla y sándalo.

El frasco, diseñado con forma de estrella azul, se convirtió en un ícono de la perfumería contemporánea. Su mezcla explosiva de aromas dulces y sensuales le aporta una personalidad inconfundible, lo que explica su éxito duradero en el mercado internacional.

Cuánto sale el perfume favorito de Charlotte Caniggia

En las principales perfumerías argentinas, Angel de Thierry Mugler se comercializa en presentaciones de 100 ml a un precio que ronda los 220.000 pesos. Es un producto de lujo elegido por quienes buscan una fragancia con presencia y elegancia, ideal para quienes disfrutan de los perfumes intensos y de larga duración.

Charlotte también confesó que, además de su fragancia femenina predilecta, suele usar perfumes de hombre porque le gustan los aromas más fuertes y persistentes.