Impactante accidente en Moto3: revelan cuál es el estado de salud del piloto

Noah Dettwiler tuvo un inexplicable choque con el español José Antonio Rueda durante la vuelta previa de la carrera principal. Fue sometido a varias cirugías.

Noha Dettwiler fue sometido a varias cirugías y está en estado crítico.

El piloto Noah Dettwiler fue protagonista de uno de los accidentes más impactantes durante este fin de semana durante el Gran Premio de Malasia por el Campeonato de Moto 3, luego de un escalofriante choque con el español José Antonio Rueda. El suizo se llevó la peor parte, y este lunes emitieron el primer parte médico sobre su estado de salud.

El hecho ocurrió durante la vuelta previa de la carrera principal , cuando Rueda, reciente campeón de la categoría, se encontraba entre las curvas 3 y 4 e impactó violentamente contra Dettwiler, que circulaba a baja velocidad sobre el piano. Los pilotos cayeron al suelo y quedaron tendidos en el asfalto, lo que derivó en la inmediata atención médica.

Rápidamente ambos pilotos fueron asistidos y la fecha fue reprogramada. Si bien en un principio ambos se encontraban conscientes, pero con visibles signos de dolor, luego se supo que el español salió ileso, pero el joven piloto de 20 años se encuentra en estado crítico.

El equipo CIP Green Power publicó un comunicado donde explicaron que Noah fue sometido a “varias cirugías en las últimas horas, las cuales salieron bien” , y según los médicos a cargo, aseguraron que su condición “es estable, pero aún crítica” . “Agradecemos su comprensión y les pedimos que respeten la privacidad de Noah y su familia. Gracias a todos por su increíble apoyo y sus mensajes”, agregaron.

Por su parte, el español de 19 años no presentó lesiones de gravedad, pero sí un fuerte golpe en la cabeza: “Se determinó que Rueda no presentaba lesiones graves en la cabeza ni en el torso, aunque sí una conmoción cerebral severa por el impacto. Permanece en observación, a la espera de nuevas pruebas en la mano y el brazo”, indicaron desde Red Bull KTM Ajo.

Tras el dramático accidente, la competencia de Moto3 fue tuvo un retraso de una hora cuarenta y, la carrera que estaba pautada a 15 vueltas, terminó siendo de solo 10 giros.

El duro relato del papá de Noha Dettwiler sobre su estado de salud

Tras el impresionante impacto desde atrás y el comunicado del equipo CIP Green Power sobre el estado de salud de Noha Dettwiler, el papá del suizo brindó declaraciones y dio más detalles sobre cómo se encuentra su hijo.

En declaraciones a Blick, Andy aseguró que el piloto de 20 años sigue “luchando por su vida” tras el incidente, y reconoció que joven “perdió mucha sangre, padeció lesiones internas como daños en el bazo y los pulmones, además de una “fractura abierta” en una pierna.

Dettwiler tiene traumatismo cráneo encefálico severo, traumatismo torácico y traumatismo abdominal severo. Fue intubado y reanimado en pista y evacuado en helicóptero. También padeció rotura del bazo y una fractura abierta de tibia y peroné.

“Fue llevado al hospital en Kuala Lumpur y necesitará someterse a múltiples cirugías. Está en buenas manos y les rogamos que respeten su privacidad”, se lee en un fragmento de un comunicado previo del equipo.