Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de octubre

El oficial opera a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta en una jornada con expectativa por los resultados de los comicios legislativos nacionales y su posible impacto sobre el tipo de cambio.

El dólar oficial presionó contra el techo de la banda de flotación en la semana previa a las elecciones.

El dólar oficial presionó contra el techo de la banda de flotación en la semana previa a las elecciones.

El dólar oficial cotiza a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta en un domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra de cierre del viernes, mientras se desarrolla la jornada electoral que puede tener consecuencias en el tipo de cambio. Por su parte, el blue se comercializa en torno a los $1.525, al igual que el MEP y CCL, que se ubican por arriba de los $1.500.

El dólar cotiza arriba de los $1.500. 
El dólar cotiza arriba de los $1.500 en la previa a las elecciones legislativas

En la última jornada bursátil antes de las elecciones legislativas nacionales, el dólar mayorista rozó el techo del esquema de flotación y cerró a $1.492, con una suba de $13 ($42 a nivel semanal) y a tan solo $0,5 de la cima de la banda. Mientras que el promedio de la cotización en la banca privada, la divisa minorista se ubica a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta.

Si bien no hay una cifra oficial, diferentes consultoras estimaron que el Tesoro de Estados Unidos habría vendido hasta u$s2.000 millones en las últimas dos semanas para contener la escalada del dólar.

El jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un audaz pronóstico postelectoral con respecto al precio del dólar y la reacción de los mercados el día después de los comicios. "El lunes no pasa nada", predijo el funcionario en una entrevista televisiva, donde también subrayó: "Mientras el esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiere".

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $457,25 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólares billetes dólar blue
Expectativa por lo que ocurra con el dólar luego de las elecciones legislativas nacionales.

Expectativa por lo que ocurra con el dólar luego de las elecciones legislativas nacionales.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.492.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.567,21 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.549,44.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.485.

