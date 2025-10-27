Chubut aprobó en un referéndum la eliminación de funcionarios, jueces, legisladores y sindicalistas La iniciativa impulsada por el gobernador Ignacio Torres se impuso con un rotundo 63,6%. La provincia patagónica se convirtió en la primera del país en despojar de esta inmunidad a sus funcionarios. Por







Los ciudadanos de Chubut votaron de forma contundente este domingo a favor de la eliminación de los fueros que amparaban a políticos, magistrados y dirigentes sindicales en la provincia, en un histórico referéndum que se llevó a cabo en simultáneo con la elección legislativa para renovar dos bancas en la Cámara de Diputados. De este modo, la provincia patagónica se convirtió en la primera del país en despojar de esta inmunidad a sus funcionarios.

La consulta popular, impulsada por el gobernador Ignacio Torres (Juntos por el Cambio), culminó con una amplia aprobación a la iniciativa de enmienda constitucional. Según los resultados oficiales, la opción del "Sí" se impuso con un rotundo 63,6% de los votos, frente al 36,4% que cosechó el "No". La medida buscó poner fin a los artículos 247 y 248 de la Carta Magna provincial que establecían las inmunidades judiciales y de arresto para los diversos cargos, lo que permitirá que los funcionarios puedan ser investigados o detenidos sin la necesidad de un proceso de desafuero por otro poder del Estado.

Tras conocerse los resultados, el gobernador Torres celebró la victoria en sus redes sociales, destacando el fin de los privilegios. "A partir de hoy, en Chubut no hay más privilegios: todos somos iguales ante la ley", comentó el mandatario provincial. La propuesta, que no estuvo exenta de críticas, especialmente desde sectores de la magistratura que alertaron sobre un posible debilitamiento de la independencia judicial, fue respaldada por una amplia mayoría social.

En medio de una elección nacional, marcada por una fuerte polarización que, estoy convencido, debemos superar para crecer, hoy justicialistas, radicales, del PRO, libertarios e independientes… pic.twitter.com/IPIo6HrHGE — Nacho Torres (@NachoTorresCH) October 27, 2025

Torres enfatizó el carácter transversal del voto a favor de la medida. "En medio de una elección nacional, marcada por una fuerte polarización que, estoy convencido, debemos superar para crecer, hoy justicialistas, radicales, del PRO, libertarios e independientes votaron para ponerle un freno definitivo a los privilegios en Chubut", sostuvo el gobernador.