La Justicia Electoral calificó como "exitoso" el debut de la Boleta Única de Papel







La Cámara Nacional Electoral (CNE) evaluó de manera positiva el desarrollo de las elecciones legislativas realizadas el domingo y destacó el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), utilizada por primera vez a nivel nacional.

“Superó las expectativas. Desde 2007 se impulsa su implementación, que garantiza la oferta electoral, pone en igualdad de condiciones a las agrupaciones políticas y asegura la libertad de elección de la ciudadanía”, señalaron desde el organismo.

Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la CNE, consideró que el nuevo instrumento tuvo un “debut exitoso”. En diálogo con Ámbito, sostuvo que la boleta única “tuvo buena recepción por parte del electorado y de las autoridades de mesa, tanto en la votación como en el escrutinio, sin mayores inconvenientes”.

El funcionario aclaró, sin embargo, que el sistema aún requiere ajustes: “Como todo nuevo instrumento, hay que hacer una evaluación y probablemente haya cosas por corregir, pero la respuesta de todos los sectores fue positiva”.

Entre los indicadores que reflejaron el buen desempeño del mecanismo, Schimmel destacó la menor necesidad de intervención del organismo durante la jornada electoral. “El nivel de incidencia en las mesas bajó en comparación con elecciones anteriores, en las que había que interceder por faltantes de boletas o irregularidades”, explicó.

Finalmente, atribuyó el éxito del nuevo sistema al trabajo conjunto de todos los actores involucrados: “No es mérito de la justicia, ni solo del instrumento, sino del esfuerzo colectivo de las autoridades de mesa, los medios que ayudaron a capacitar y los partidos políticos. Fue un trabajo en conjunto”.