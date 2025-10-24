Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 24 de octubre

24 de octubre de 2025 Inicio
El dólar mayorista cerró muy cerca de la banda en la última jornada bursátil previa a los comicios nacionales de medio término, tras presunta intervención del Tesoro de los EEUU. El minorista en Banco Nación subió $10 mientras que el blue, MEP y CCL se ubicaron cómodos arriba de los $1.500.

El dólar cotizó arriba de los $1.500. 

En una jornada bursátil cargada de incertidumbre y escepticismo, el dólar mayorista rozó el techo superior del esquema de flotación y cerró a $1.492, con una suba de $13 ($42 a nivel semanal) y a tan solo $0,5 de la cima de la banda en la última rueda financiera antes de las elecciones legislativas nacionales del domingo. En tanto, el dólar en el Banco Nación cotizó este viernes a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta con una suba de $10.

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.
El dólar se desinfla en la recta final: caídas del oficial, el blue y los financieros cerca de las elecciones

Por su parte, en el promedio de la cotización en la banca privada, la divisa minorista se ubica a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta. El blue se comercializó en torno a los $1.525, mientras que en los financieros el MEP y CCL iniciaron la rueda $20 abajo, y recuperaron terreno durante el día.

El jueves, el ministro de Economía Luis Caputo realizó un audaz pronóstico postelectoral con respecto al precio del dólar y la reacción de los mercados el día después de los comicios. “El lunes no pasa nada”, predijo el funcionario en una entrevista televisiva, donde también subrayó: “Mientras el esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiere”.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $457,25 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.492.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.567,21 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.549,44.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.485.

