Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 24 de octubre

En una jornada bursátil cargada de incertidumbre y escepticismo, el dólar mayorista rozó el techo superior del esquema de flotación y cerró a $1.492, con una suba de $13 ($42 a nivel semanal) y a tan solo $0,5 de la cima de la banda en la última rueda financiera antes de las elecciones legislativas nacionales del domingo. En tanto, el dólar en el Banco Nación cotizó este viernes a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta con una suba de $10.
Por su parte, en el promedio de la cotización en la banca privada, la divisa minorista se ubica a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta. El blue se comercializó en torno a los $1.525, mientras que en los financieros el MEP y CCL iniciaron la rueda $20 abajo, y recuperaron terreno durante el día.
El jueves, el ministro de Economía Luis Caputo realizó un audaz pronóstico postelectoral con respecto al precio del dólar y la reacción de los mercados el día después de los comicios. “El lunes no pasa nada”, predijo el funcionario en una entrevista televisiva, donde también subrayó: “Mientras el esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiere”.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $457,25 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.
dólar blue billetes divisas dólares
Freepik
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.505 para la compra y $1.525 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.492.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1969,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.567,21 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.549,44.
Dólar futuro
El dólar futuro se vendió a $1.485.