27 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Estados Unidos anunció un acuerdo con China para evitar nuevos aranceles

El secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, destacó que alcanzaron "un marco significativo" para que no se impongan tasas adicionales del 100% en los productos chinos.

Por
Scott Bessent

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que el país norteamericano y China alcanzaron un acuerdo marco para evitar que se impongan nuevos aranceles adicionales del 100% en los productos chinos, luego de que Donald Trump reconociera que esperaba concretar un pacto con Xi Jinping.

Para el WSJ, Milei deberá devaluar a pesar del apoyo de Trump.
Te puede interesar:

The Wall Street Journal aseguró que la Argentina deberá afrontar "duro reajuste del peso"

En diálogo con la cadena NBC, Bessent se refirió al encuentro que mantendrán Trump y Xi Jinping, en el marco de las negociaciones comerciales entre ambos países. "Creo que hemos alcanzado un marco significativo para que los dos líderes se reúnan el próximo jueves y que se eviten los aranceles", expresó.

En tal sentido, pese a que no precisó de qué se trata el acuerdo, marcó que habrá "algún tipo de aplazamiento" con respecto a las regulaciones para exportar tierras raras anunciados por Pekín. En tanto, el representan de China para Comercio Internacional, Li Chenggang, expuso que alcanzaron un "consenso preliminar", en el marco de los diálogos que mantuvieron en Malasia.

Scott Bessent´- secretario del Tesoro de los Estados Unidos.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

La tensión entre Estados Unidos y China creció en septiembre luego de que el país norteamericano ampliara las restricciones para más empresas chinas a la tecnología estadounidense. Por su parte, los asiáticos profundizaron los controles de exportación sobre minerales de tierras raras.

En tanto, el anuncio de Bessent también se produjo en la previa de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de Corea del Sur, que se desarrollará del 31 de octubre al 1° de noviembre, donde líderes mundiales discutirán sobre la economía de la región.

Scott Bessent destacó el rol de Donald Trump en el triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó a Javier Milei por "las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza" y destacó el rol de la administración de Donald Trump en los resultados que, según señaló, demuestran que "la política de 'paz a través de la fortaleza económica' está funcionando".

"Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza", expresó Bessent este lunes en X. También señaló que, tras obtener el 40% de los votos a nivel nacional, el libertario "tiene un mandato renovado para el cambio".

"Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando", afirmó, y agregó: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida".

Milei le agradeció "sus amables palabras y su inquebrantable apoyo" a través de un mensaje en inglés que publicó en la misma red social. !La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad", remarcó.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como un modelo de libre empresa", pronosticó el mandatario.

"Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!", concluyó, citando el famoso eslogan Make America Great Again ("Hacer a América grande otra vez"). También el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó las palabras de Bessent.

"Muchas gracias, secretario Scott Bessent, y a todo su equipo del Tesoro. El soporte de Estados Unidos a este rumbo económico es de vital importancia para Argentina, y también para la región. MAGA", sostuvo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bessent destacó la sólida relación entre Estados Unidos y Argentina.

Tras las elecciones, Bessent destacó el rol de Trump en el triunfo del Gobierno

Los ADRs vuelan en el premarket de Wall Street.

Furor en el premarket de Wall Street tras el triunfo de LLA: ADRs vuelan hasta 15%

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Scott Bessent afirmó que la ayuda a la Argentina no generará "pérdidas para los contribuyentes" de EEUU

Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

Diddy Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel: qué pasó

Los acusados se enfrentan a una pena de hasta dos años de cárcel.

Diez personas serán juzgadas por ciberacoso sexista contra la esposa de Emmanuel Macron

Ilustración de portada del diario neoyorkino sobre las elecciones 2025 en Argentina.

"Trump apuesta por Milei, ¿y los argentinos?": The New York Times analizó las elecciones y brindó un duro panorama

Rating Cero

Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.

Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata

La familia de Lamine Yamal no habría aceptado a Nicki Nicole.

Nicki Nicole no fue aceptada por la familia de Lamine Yamal: "No hay esperanzas..."

Linkin Park ﻿prometió regalar medialunas a sus fanáticos.

Linkin Park regalará medialunas en Parque Rivadavia: cómo participar

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, cada día más cerca del casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dejaron de ocultarse en redes sociales

De qué se trata esta imperdible película de Netflix.
play

Está en Netflix, es una película sobre zombies y combina terror, acción y mitología oriental

La aclaración desactivó un rumor que había crecido a partir de un supuesto posteo atribuido al propio Del Potro.

Un famoso tenista argentino enfrentó los rumores de embarazo con su pareja con una insólita publicación: qué dijo

últimas noticias

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban al partido con Racing: hay 16 heridos

Volcó un micro con hinchas de Flamengo que viajaban al partido con Racing: hay 16 heridos

Hace 23 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 28 de octubre

Hace 24 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 28 de octubre

Hace 24 minutos
Bizarrap sorprendió con su proyecto alejado de la música.

Reapareció Bizarrap y anunció un proyecto alejado de la música: de qué se trata

Hace 34 minutos
Cristian Graf, el dueño de la casa de Coghlan.

Crimen de Coghlan: Cristian Graf reconoció estar "mucho más tranquilo" tras haber sido sobreseído

Hace 41 minutos