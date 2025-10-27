Estados Unidos anunció un acuerdo con China para evitar nuevos aranceles

El secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, destacó que alcanzaron "un marco significativo" para que no se impongan tasas adicionales del 100% en los productos chinos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , anunció que el país norteamericano y China alcanzaron un acuerdo marco para evitar que se impongan nuevos aranceles adicionales del 100% en los productos chinos , luego de que Donald Trump reconociera que esperaba concretar un pacto con Xi Jinping.

En diálogo con la cadena NBC, Bessent se refirió al encuentro que mantendrán Trump y Xi Jinping, en el marco de las negociaciones comerciales entre ambos países. "Creo que hemos alcanzado un marco significativo para que los dos líderes se reúnan el próximo jueves y que se eviten los aranceles" , expresó.

En tal sentido, pese a que no precisó de qué se trata el acuerdo, marcó que habrá "algún tipo de aplazamiento" con respecto a las regulaciones para exportar tierras raras anunciados por Pekín. En tanto, el representan de China para Comercio Internacional, Li Chenggang , expuso que alcanzaron un "consenso preliminar" , en el marco de los diálogos que mantuvieron en Malasia.

La tensión entre Estados Unidos y China creció en septiembre luego de que el país norteamericano ampliara las restricciones para más empresas chinas a la tecnología estadounidense. Por su parte, los asiáticos profundizaron los controles de exportación sobre minerales de tierras raras.

En tanto, el anuncio de Bessent también se produjo en la previa de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de Corea del Sur, que se desarrollará del 31 de octubre al 1° de noviembre, donde líderes mundiales discutirán sobre la economía de la región.

Scott Bessent destacó el rol de Donald Trump en el triunfo del Gobierno en las elecciones legislativas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, felicitó a Javier Milei por "las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza" y destacó el rol de la administración de Donald Trump en los resultados que, según señaló, demuestran que "la política de 'paz a través de la fortaleza económica' está funcionando".

"Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza", expresó Bessent este lunes en X. También señaló que, tras obtener el 40% de los votos a nivel nacional, el libertario "tiene un mandato renovado para el cambio".

"Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de Paz a través de la Fortaleza Económica está funcionando", afirmó, y agregó: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida".

Milei le agradeció "sus amables palabras y su inquebrantable apoyo" a través de un mensaje en inglés que publicó en la misma red social. !La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad", remarcó.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como un modelo de libre empresa", pronosticó el mandatario.

"Juntos, construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. ¡MAGA!", concluyó, citando el famoso eslogan Make America Great Again ("Hacer a América grande otra vez"). También el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó las palabras de Bessent.

"Muchas gracias, secretario Scott Bessent, y a todo su equipo del Tesoro. El soporte de Estados Unidos a este rumbo económico es de vital importancia para Argentina, y también para la región. MAGA", sostuvo.