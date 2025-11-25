25 de noviembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de noviembre

La moneda norteamericana opera en Banco Nación a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista y los financieros se ubican más cerca de los $1.500, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial se mueve sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta por el feriado del lunes, luego de varios días al alza. Por su parte, el mayorista y los financieros se ubican más cerca de los $1.500, mientras que el el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial afrontará una nueva semana corta debido al feriado del lunes.
Por su parte, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones legislativas nacionales, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El dólar oficial viene de una semana al alza.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.398,35 para la compra y $1.450,06 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.425.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.487,26 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.452,76.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.435.

