El sentido mensaje de los hijos de Diego Maradona, a cinco años de su muerte

Dalma, Gianinna y Diego Jr., como siempre, fueron los primeros en recordar a su padre. Esta vez, pidieron justicia por el exjugador.

El25 de noviembre de 2020

El 25 de noviembre de 2020, el mundo quedó conmocionado luego de que se confirmara su muerte

Reuters

Se cumple cinco años de la muerte de Diego Maradona, uno de los máximos ídolos del fútbol argentino, y sus hijos, como de costumbre, no dejaron pasar el momento para pedir justicia por su padre.

Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes
Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

Dalma, Gianinna y Diego Jr. fueron los primeros en recurrir a sus redes sociales para expresar, cada uno, un mensaje diferente en un nuevo aniversario y a meses del inicio del nuevo juicio que será el próximo 17 de marzo de 2026, pero que contará con una audiencia para el 2 de diciembre en la que se discutirán las pruebas y los testigos.

La hija más grande que tuvo el astro con Claudia Villafañe recurrió a sus historias de Instagram para repostear una serie de videos dedicados a su padre, pero le agregó sus propias palabras. “Vos papá, vas a tener la justicia que te mereces! Te lo prometo”, señaló en base al video que publicó Boca. Mientras que en otro video, agregó: “Te extrañamos todos los días de nuestras vidas, Dieguito. Será justicia!".

Dalma Maradona

Por su parte, el hijo italiano publicó en su feed varias fotos no solo del exfutbolista, sino también entre ellos de momentos compartidos. “Aire, papá, es este maldito aire que falta, es ese maldito aliento que siempre falta, es esta tristeza que ya no puede ser alegría y tal vez es solo esta maldita vida que ya no es la misma”, expresó.

Al mismo tiempo, lamentó que no tuvo la oportunidad de ver crecer a sus dos hijos: “Debiste ver crecer a Diego y a India, debiste haberlos alzado varias veces, abrazarlos, besarlos y olerlos. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Podemos abrazarnos? ¿Podemos tocarnos? Si puedes, ven y quédate cerca de mí, abrázame, ¡háblame! Quiero cantar contigo, bailar contigo. Dime que ya falta poco para que todo esto pase. Te extraño, papá”.

Dalma Maradona

En tanto, Gianinna reposteó en sus historias una serie de videos dedicados también a su padre a cinco años de su muerte.

El emotivo video de Boca a cinco años de la muerte de Diego Maradona

En un nuevo aniversario, Boca publicó un emotivo homenaje que difundió en sus canales oficiales.

El video muestra a hinchas xeneizes acercándose a la estatua del Diez, ubicada en uno de los pasillos internos de la Bombonera, para depositar una pequeña margarita sobre su pierna izquierda.

“Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá. Te extrañamos todos los días, Pelu”, escribieron, mientras de fondo en el clip se escuchan una versión acústica del tema La mano de Dios, la canción que Rodrigo Bueno compuso especialmente para celebrar la vida y el mito maradoniano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1993152672028147750&partner=&hide_thread=false

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, su figura se acrecienta cada vez más.

A cinco años de la muerte de Diego Maradona: el recuerdo intacto de aquel día y un legado imborrable

El día que Diego Maradona le ofreció ayuda para pagarse una Copa del Mundo a Aylén Romachuk

El gesto de Diego Maradona que cambió la vida de una taekwondista de la Selección argentina

Se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Diego Maradona.

La muerte de Maradona: las claves del nuevo juicio, los acusados y qué falta resolver

Cuando Diego Maradona fue al hotel Costa Galana, en Mar del Plata, le pidió al gerente que lo llevara al segundo subsuelo para tomarse fotos con los empleados. 

"Proyecto Pelusa": la maratónica misión de reconstruir las mil vidas de Diego Maradona a través de fotos

Se cumplen 5 años de la muerte de Diego Armando Maradona. 
play

"Me dicen que Diego no resistió": la muerte de Diego Maradona en palabras del periodista que dio la noticia que nadie quería contar

Julieta Makintach fue destituida como jueza.

Fernando Burlando pidió la detención de Julieta Makintach tras ser destituida como jueza

