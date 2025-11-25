El sentido mensaje de los hijos de Diego Maradona, a cinco años de su muerte Dalma, Gianinna y Diego Jr., como siempre, fueron los primeros en recordar a su padre. Esta vez, pidieron justicia por el exjugador.







El 25 de noviembre de 2020, el mundo quedó conmocionado luego de que se confirmara su muerte Reuters

Se cumple cinco años de la muerte de Diego Maradona, uno de los máximos ídolos del fútbol argentino, y sus hijos, como de costumbre, no dejaron pasar el momento para pedir justicia por su padre.

Dalma, Gianinna y Diego Jr. fueron los primeros en recurrir a sus redes sociales para expresar, cada uno, un mensaje diferente en un nuevo aniversario y a meses del inicio del nuevo juicio que será el próximo 17 de marzo de 2026, pero que contará con una audiencia para el 2 de diciembre en la que se discutirán las pruebas y los testigos.

La hija más grande que tuvo el astro con Claudia Villafañe recurrió a sus historias de Instagram para repostear una serie de videos dedicados a su padre, pero le agregó sus propias palabras. “Vos papá, vas a tener la justicia que te mereces! Te lo prometo”, señaló en base al video que publicó Boca. Mientras que en otro video, agregó: “Te extrañamos todos los días de nuestras vidas, Dieguito. Será justicia!".

Dalma Maradona Instagram Por su parte, el hijo italiano publicó en su feed varias fotos no solo del exfutbolista, sino también entre ellos de momentos compartidos. “Aire, papá, es este maldito aire que falta, es ese maldito aliento que siempre falta, es esta tristeza que ya no puede ser alegría y tal vez es solo esta maldita vida que ya no es la misma”, expresó.

Al mismo tiempo, lamentó que no tuvo la oportunidad de ver crecer a sus dos hijos: “Debiste ver crecer a Diego y a India, debiste haberlos alzado varias veces, abrazarlos, besarlos y olerlos. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Podemos abrazarnos? ¿Podemos tocarnos? Si puedes, ven y quédate cerca de mí, abrázame, ¡háblame! Quiero cantar contigo, bailar contigo. Dime que ya falta poco para que todo esto pase. Te extraño, papá”.