Tragedia en Brasil: murió el piloto Lurrique Ferrari durante un show de Hot Wheels El terrible accidente quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. El joven de 36 años perdió el control de su moto y chocó contra una rampa, mientras realizaba acrobacias frente a cientos de fanáticos.







Su muerte quedó grabada en un video captado por el público.

Durante la presentación de Hot Wheels Epic Show, el reconocido piloto Lurrique Ferrari murió en el acto tras golpear su cabeza contra una rampa mientras realizaba una serie de saltos y acrobacias. En redes sociales se viralizó el brutal accidente.

La trágica muerte ocurrió en el parque Beto Carrero World, ubicado en Santa Catarina, al norte de Brasil durante la presentación del Hot Wheels Epic Show.

En el video que se viralizó en redes, se puede ver cómo un piloto realiza un complicado salto en su moto, entre dos rampas, cuando le toca el turno a Lurrique Ferrari. El motociclista intentó realizar el mismo salto, pero ante posiblemente un mal cálculo, termina golpeando su cabeza contra la rampa y cae al piso.

Porque murió el piloto Lurrique Ferrari tras pegar contra una rampa en Santa Catarina, Brasil pic.twitter.com/oK0iyS7fRw — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) November 25, 2025 El accidente ocurrió en tan solo segundos, en frente a una muchedumbre que observaba el show, inmediatamente se estableció un operativo, varias personas se acercaron para poder ayudarlo y llamaron a una ambulancia. Sin embargo, el piloto falleció en el hospital.

Desde el parque temático publicaron un comunicado donde brindaron más detalles sobre el suceso: "Con profundo pesar, el fallecimiento del piloto Lurrique Ferrari. Tras el accidente ocurrido durante la función del domingo, Lurrique recibió asistencia inmediata de los bomberos del parque y fue trasladado a un hospital de referencia, donde fue intervenido quirúrgicamente".