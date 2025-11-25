25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tragedia en Brasil: murió el piloto Lurrique Ferrari durante un show de Hot Wheels

El terrible accidente quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. El joven de 36 años perdió el control de su moto y chocó contra una rampa, mientras realizaba acrobacias frente a cientos de fanáticos.

Por
Su muerte quedó grabada en un video captado por el público. 

Su muerte quedó grabada en un video captado por el público. 

Durante la presentación de Hot Wheels Epic Show, el reconocido piloto Lurrique Ferrari murió en el acto tras golpear su cabeza contra una rampa mientras realizaba una serie de saltos y acrobacias. En redes sociales se viralizó el brutal accidente.

La imagen de la derecha es Graziella DallOglio, y a la izquierda es su hijo. 
Te puede interesar:

Escalofriante: un hombre se disfrazó de su madre muerta durante tres años para cobrar su pensión

La trágica muerte ocurrió en el parque Beto Carrero World, ubicado en Santa Catarina, al norte de Brasil durante la presentación del Hot Wheels Epic Show.

En el video que se viralizó en redes, se puede ver cómo un piloto realiza un complicado salto en su moto, entre dos rampas, cuando le toca el turno a Lurrique Ferrari. El motociclista intentó realizar el mismo salto, pero ante posiblemente un mal cálculo, termina golpeando su cabeza contra la rampa y cae al piso.

Embed

El accidente ocurrió en tan solo segundos, en frente a una muchedumbre que observaba el show, inmediatamente se estableció un operativo, varias personas se acercaron para poder ayudarlo y llamaron a una ambulancia. Sin embargo, el piloto falleció en el hospital.

Desde el parque temático publicaron un comunicado donde brindaron más detalles sobre el suceso: "Con profundo pesar, el fallecimiento del piloto Lurrique Ferrari. Tras el accidente ocurrido durante la función del domingo, Lurrique recibió asistencia inmediata de los bomberos del parque y fue trasladado a un hospital de referencia, donde fue intervenido quirúrgicamente".

En esa línea añadieron que "en este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Lurrique era admirado por su talento, dedicación y la pasión con la que desempeñaba su trabajo, y todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo lo extrañarán profundamente. El parque está brindando apoyo a la familia y ya inició sus protocolos internos para investigar las causas del accidente".

En redes sociales @lurrique_stuntrider compartía diariamente videos e imágenes de las acrobacias que realizaba con su moto.

Lurrique Ferrari 25-11-25
Imágenes que compartía Lurrique Ferrari en sus redes sociales.

Imágenes que compartía Lurrique Ferrari en sus redes sociales.

Noticias relacionadas

La monja se calzó las zapatillas y no dudó en ordenar el caos vehicular.

Video: una monja se puso a dirigir el tránsito en pleno centro de Roma

La medida de Francia se refiere a los malos comportamientos de los pasajeros.

Francia sancionará con multas de hasta 20.000 euros a pasajeros con malos comportamientos

los mercados navidenos reabrieron en alemania con medidas de seguridad extra por los ataques terroristas

Los mercados navideños reabrieron en Alemania con medidas de seguridad extra por los ataques terroristas

La tragedia se precipitó tras un error operativo.

Horror en Brasil: cayó una grúa durante el armado de un árbol de Navidad y un hombre murió en el acto

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

La Corte Suprema de Brasil ratificó la prisión preventiva contra Bolsonaro por intentar manipular su tobillera electrónica

El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela

El 70% de los estadounidenses rechaza una intervención militar en Venezuela

Rating Cero

Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

El25 de noviembre de 2020, el mundo quedó conmocionado luego de que se confirmarasu muerte

El sentido mensaje de los hijos de Diego Maradona, a cinco años de su muerte

Christoforos Papakaliatis produjo y protagonizó este atractivo drama disponible en Netflix. 
play

Tiene menos de 20 capítulos distribuidos en 3 temporadas, está en Netflix y es súper entretenida

Khan recuperó movilidad y energía tras adoptar una rutina saludable.

La impresionante transformación física de un actor que bajó de peso para jugar con sus hijos

Una imagen que captura la esencia pura de la pasión futbolera.

Video: la emoción de Guillermo Francella por el triunfo agónico de Racing frente a River

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

últimas noticias

Su muerte quedó grabada en un video captado por el público. 

Tragedia en Brasil: murió el piloto Lurrique Ferrari durante un show de Hot Wheels

Hace 10 minutos
La AFA le pidió a los jugadores que aclaren si recibieron órdenes del club.

Qué sanciones podría recibir Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Rosario Central y la pelea con la AFA

Hace 14 minutos
ARCA informó que se puede abonar el monotributo.

Cómo podés pagar el monotributo de ARCA desde tu celular en simples pasos

Hace 19 minutos
La billetera virtual finaliza un beneficio muy especial de noviembre 2025.

Último del mes: cómo aprovechar el beneficio que tiene Cuenta DNI en cines en noviembre 2025

Hace 21 minutos
Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

Hace 26 minutos