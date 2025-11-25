Durante la presentación de Hot Wheels Epic Show, el reconocido piloto Lurrique Ferrari murió en el acto tras golpear su cabeza contra una rampa mientras realizaba una serie de saltos y acrobacias. En redes sociales se viralizó el brutal accidente.
El terrible accidente quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. El joven de 36 años perdió el control de su moto y chocó contra una rampa, mientras realizaba acrobacias frente a cientos de fanáticos.
La trágica muerte ocurrió en el parque Beto Carrero World, ubicado en Santa Catarina, al norte de Brasil durante la presentación del Hot Wheels Epic Show.
En el video que se viralizó en redes, se puede ver cómo un piloto realiza un complicado salto en su moto, entre dos rampas, cuando le toca el turno a Lurrique Ferrari. El motociclista intentó realizar el mismo salto, pero ante posiblemente un mal cálculo, termina golpeando su cabeza contra la rampa y cae al piso.
El accidente ocurrió en tan solo segundos, en frente a una muchedumbre que observaba el show, inmediatamente se estableció un operativo, varias personas se acercaron para poder ayudarlo y llamaron a una ambulancia. Sin embargo, el piloto falleció en el hospital.
Desde el parque temático publicaron un comunicado donde brindaron más detalles sobre el suceso: "Con profundo pesar, el fallecimiento del piloto Lurrique Ferrari. Tras el accidente ocurrido durante la función del domingo, Lurrique recibió asistencia inmediata de los bomberos del parque y fue trasladado a un hospital de referencia, donde fue intervenido quirúrgicamente".
En esa línea añadieron que "en este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Lurrique era admirado por su talento, dedicación y la pasión con la que desempeñaba su trabajo, y todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo lo extrañarán profundamente. El parque está brindando apoyo a la familia y ya inició sus protocolos internos para investigar las causas del accidente".
En redes sociales @lurrique_stuntrider compartía diariamente videos e imágenes de las acrobacias que realizaba con su moto.