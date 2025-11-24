IR A
Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

La icónica exvedette sorprendió al meterse de lleno en el enfrentamiento entre la conductora y la actriz y encendió la polémica.

La exmodelo y vedette Graciela Alfano fulminó a la conductora y empresaria Wanda Nara y respaldó a la actriz Eugenia China Suárez al encender la polémica en medio del eterno enfrentamiento entre ambas: "No le creo a las víctimas", expresó.

Te puede interesar:

En una entrevista al canal de streaming Resu en vivo, Alfano mostró su apoyo a la pareja del futbolista Mauro Icardi y cuestionó la actitud de la conductora de MasterChef: “Yo banco a las mujeres, pero Wanda fue muy mal educada con la China, habló mucha peste de ella. A mí me gusta el juego inteligente y puedo bancar el sarcasmo, pero la falta de respeto, no”, explicó.

La artista se metió de lleno en el escándalo que enfrentó la China e involucró a Mauro Icardi y respaldó a la actriz. “Yo digo que a partir de su relación con Icardi, empezó a sufrir un acoso injustificado. Es un acoso que da vergüenza”, aseguró, en referencia a las críticas que sufre en redes sociales tras su romance con el futbolista.

Además, apuntó a Wanda y sorprendió al precisar que no representa a las mujeres empoderadas: “Le creo que sufrió, pero yo no le creo a las víctimas”, precisó.

“Creo que Wanda es el tipo de persona que para aprender, se tiene que pegar un golpe. Lamentablemente actúa de una manera que yo creo que no representa a las mujeres empoderadas. Las chicas que la apoyan no son empoderadas, son personas que se ponen la máscara de víctima”, aseguró.

En ese mismo sentido, la exvedette decidió aconsejar a Nara y le lanzó un dardo irónico: “Si mi marido me deja porque ya no me ama y elige estar con otra, hubiese puesto plata en una psicóloga para que me ayude, y no en carteras caras”, disparó la mediática.

