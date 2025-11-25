Tras el fin de semana largo: qué feriados quedan para la última semana de noviembre 2025

Estas jornadas suelen tener un impacto significativo en la actividad turística interna, ya que muchas personas aprovechan para viajar dentro de la provincia.

Tras el último fin de semana largo , muchas personas buscan cómo organizar los días restantes del mes. La última semana de noviembre 2025 incluye feriados nacionales y locales que impactan en el turismo, la actividad comercial y los servicios en toda la provincia de Buenos Aires.

Cuál es el último fin de semana largo que habrá en 2025 y a qué feriado se debe

Noviembre 2025 llega con jornadas de descanso que los habitantes de Buenos Aires ya están empezando a planificar. Los feriados del mes generan expectativa porque influyen directamente en la organización de actividades, viajes y tiempos de ocio para familias, estudiantes y trabajadores.

La difusión del calendario oficial despierta consultas sobre cómo funcionarán los servicios, el transporte y la actividad comercial durante estas fechas. Por eso, conocer qué días serán no laborables se vuelve clave para quienes buscan anticipar escapadas, eventos o simplemente ordenar la rutina semanal. Los últimos días del mes cuenta con jornadas libres y numerosas celebraciones locales en distintos partidos bonaerenses.

Además de los feriados nacionales, la provincia de Buenos Aires cuenta con un extenso listado de celebraciones locales. Durante noviembre, numerosos partidos conmemoran aniversarios fundacionales, festividades patronales y fechas históricas que también son consideradas no laborables a nivel municipal.

MONTE HERMOSO: 28 DE NOVIEMBRE PATRONAL

SAN ANDRÉS DE GILES: 30 DE NOVIEMBRE* PATRONAL

Localidades

EL PROVINCIAL (NUEVE DE JULIO): 27 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL Y PATRONAL

FRENCH (NUEVE DE JULIO): 27 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL

LAS TOSCAS (LINCOLN): 29 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL

MIRAMAR (GENERAL ALVARADO): 30 DE NOVIEMBRE* PATRONAL

BERMÚDEZ (LINCOLN): 30 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL

feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

No hay feriados nacionales inamovibles después del 25 de noviembre. En esa semana, los únicos días especiales corresponden a feriados municipales o locales, pero no a feriados nacionales fijos.

Feriados trasladables

Entre las localidades que celebran durante esta última semana se encuentran Arboledas (24/11), Olavarría (25/11), Presidente Perón (25/11), El Provincial y French en Nueve de Julio (27/11), Monte Hermoso (28/11) y varias más, cada una con festividades propias que movilizan a residentes y turistas.

Feriados con fines turísticos

No hay feriados con fines turísticos en esa última semana. Los días especiales posteriores al 25/11 corresponden solo a feriados locales o fundacionales de municipios, no a feriados turísticos nacionales.