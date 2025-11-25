25 de noviembre de 2025 Inicio
Tras el fin de semana largo: qué feriados quedan para la última semana de noviembre 2025

Estas jornadas suelen tener un impacto significativo en la actividad turística interna, ya que muchas personas aprovechan para viajar dentro de la provincia.

Por
La última semana de noviembre 2025 incluye feriados nacionales y locales

  • No hay feriados con fines turísticos después del 25 de noviembre 2025.
  • El único feriado turístico del mes fue el viernes 21 de noviembre, pensado para crear un fin de semana largo.
  • Ese feriado se combinó con el traslado del 20 de noviembre al lunes 24, generando más días de descanso.
  • Los días posteriores al 25/11 solo incluyen feriados locales y fundacionales, no turísticos nacionales.

Tras el último fin de semana largo, muchas personas buscan cómo organizar los días restantes del mes. La última semana de noviembre 2025 incluye feriados nacionales y locales que impactan en el turismo, la actividad comercial y los servicios en toda la provincia de Buenos Aires.

En diciembre 2025 habrá dos feriados nacionales y uno de ellos es el que genera el último fin de semana largo del año
Cuál es el último fin de semana largo que habrá en 2025 y a qué feriado se debe

Noviembre 2025 llega con jornadas de descanso que los habitantes de Buenos Aires ya están empezando a planificar. Los feriados del mes generan expectativa porque influyen directamente en la organización de actividades, viajes y tiempos de ocio para familias, estudiantes y trabajadores.

La difusión del calendario oficial despierta consultas sobre cómo funcionarán los servicios, el transporte y la actividad comercial durante estas fechas. Por eso, conocer qué días serán no laborables se vuelve clave para quienes buscan anticipar escapadas, eventos o simplemente ordenar la rutina semanal. Los últimos días del mes cuenta con jornadas libres y numerosas celebraciones locales en distintos partidos bonaerenses.

Cuáles son los feriados que habrá en la última semana de noviembre 2025

Además de los feriados nacionales, la provincia de Buenos Aires cuenta con un extenso listado de celebraciones locales. Durante noviembre, numerosos partidos conmemoran aniversarios fundacionales, festividades patronales y fechas históricas que también son consideradas no laborables a nivel municipal.

Partidos

  • MONTE HERMOSO: 28 DE NOVIEMBRE PATRONAL
  • SAN ANDRÉS DE GILES: 30 DE NOVIEMBRE* PATRONAL

Localidades

  • EL PROVINCIAL (NUEVE DE JULIO): 27 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL Y PATRONAL
  • FRENCH (NUEVE DE JULIO): 27 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • LAS TOSCAS (LINCOLN): 29 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
  • MIRAMAR (GENERAL ALVARADO): 30 DE NOVIEMBRE* PATRONAL
  • BERMÚDEZ (LINCOLN): 30 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
feriado

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

No hay feriados nacionales inamovibles después del 25 de noviembre. En esa semana, los únicos días especiales corresponden a feriados municipales o locales, pero no a feriados nacionales fijos.

Feriados trasladables

Entre las localidades que celebran durante esta última semana se encuentran Arboledas (24/11), Olavarría (25/11), Presidente Perón (25/11), El Provincial y French en Nueve de Julio (27/11), Monte Hermoso (28/11) y varias más, cada una con festividades propias que movilizan a residentes y turistas.

Feriados con fines turísticos

No hay feriados con fines turísticos en esa última semana. Los días especiales posteriores al 25/11 corresponden solo a feriados locales o fundacionales de municipios, no a feriados turísticos nacionales.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que los feriados nacionales se rigen por las normas del descanso dominical. Esto significa que, si un trabajador presta servicios en un feriado, debe recibir el doble de su salario habitual por esa jornada.

Qué pasa si te toca trabajar en los feriados de noviembre 2025: ¿día no laborable se cobra extra?

En noviembre habrá feriados, asuetos y un fin de semana XXL

Fin de semana largo de noviembre 2025: ¿queda algún feriado posteriormente en el mes?

Dos localidades del partido de Nueve de Julio compartirán fecha emblemática de sus historias.

Decretan feriado para el jueves 27 de noviembre: a qué se debe y quiénes lo celebran

Miles de personas podrán disfrutar de un descanso extendido antes de que termine noviembre.

Se extiende el fin de semana largo: confirman que será feriado el martes 25 de noviembre

El Día de la Soberanía se suele celebrar el 20 de noviembre.

Por qué es feriado el lunes 24 de noviembre en 2025: qué se conmemora

En noviembre habrá varios feriados, pero no todos serán a nivel nacional.

Decretan feriado para el miércoles 19 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

El25 de noviembre de 2020, el mundo quedó conmocionado luego de que se confirmarasu muerte

El sentido mensaje de los hijos de Diego Maradona, a cinco años de su muerte

Christoforos Papakaliatis produjo y protagonizó este atractivo drama disponible en Netflix. 
play

Tiene menos de 20 capítulos distribuidos en 3 temporadas, está en Netflix y es súper entretenida

Khan recuperó movilidad y energía tras adoptar una rutina saludable.

La impresionante transformación física de un actor que bajó de peso para jugar con sus hijos

Una imagen que captura la esencia pura de la pasión futbolera.

Video: la emoción de Guillermo Francella por el triunfo agónico de Racing frente a River

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

Su muerte quedó grabada en un video captado por el público. 

Tragedia en Brasil: murió el piloto Lurrique Ferrari durante un show de Hot Wheels

Hace 13 minutos
La AFA le pidió a los jugadores que aclaren si recibieron órdenes del club.

Qué sanciones podría recibir Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Rosario Central y la pelea con la AFA

Hace 17 minutos
ARCA informó que se puede abonar el monotributo.

Cómo podés pagar el monotributo de ARCA desde tu celular en simples pasos

Hace 22 minutos
La billetera virtual finaliza un beneficio muy especial de noviembre 2025.

Último del mes: cómo aprovechar el beneficio que tiene Cuenta DNI en cines en noviembre 2025

Hace 24 minutos
Hace 29 minutos