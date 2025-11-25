Tras el fin de semana largo: qué feriados quedan para la última semana de noviembre 2025

La última semana de noviembre 2025 incluye feriados nacionales y locales
Tras el último fin de semana largo, muchas personas buscan cómo organizar los días restantes del mes. La última semana de noviembre 2025 incluye feriados nacionales y locales que impactan en el turismo, la actividad comercial y los servicios en toda la provincia de Buenos Aires.
Noviembre 2025 llega con jornadas de descanso que los habitantes de Buenos Aires ya están empezando a planificar. Los feriados del mes generan expectativa porque influyen directamente en la organización de actividades, viajes y tiempos de ocio para familias, estudiantes y trabajadores.
La difusión del calendario oficial despierta consultas sobre cómo funcionarán los servicios, el transporte y la actividad comercial durante estas fechas. Por eso, conocer qué días serán no laborables se vuelve clave para quienes buscan anticipar escapadas, eventos o simplemente ordenar la rutina semanal. Los últimos días del mes cuenta con jornadas libres y numerosas celebraciones locales en distintos partidos bonaerenses.
Cuáles son los feriados que habrá en la última semana de noviembre 2025
Además de los feriados nacionales, la provincia de Buenos Aires cuenta con un extenso listado de celebraciones locales. Durante noviembre, numerosos partidos conmemoran aniversarios fundacionales, festividades patronales y fechas históricas que también son consideradas no laborables a nivel municipal.
Partidos
MONTE HERMOSO: 28 DE NOVIEMBRE PATRONAL
SAN ANDRÉS DE GILES: 30 DE NOVIEMBRE* PATRONAL
Localidades
EL PROVINCIAL (NUEVE DE JULIO): 27 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL Y PATRONAL
FRENCH (NUEVE DE JULIO): 27 DE NOVIEMBRE ANIVERSARIO FUNDACIONAL
LAS TOSCAS (LINCOLN): 29 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
MIRAMAR (GENERAL ALVARADO): 30 DE NOVIEMBRE* PATRONAL
BERMÚDEZ (LINCOLN): 30 DE NOVIEMBRE* ANIVERSARIO FUNDACIONAL
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025
Feriados inamovibles
No hay feriados nacionales inamovibles después del 25 de noviembre. En esa semana, los únicos días especiales corresponden a feriados municipales o locales, pero no a feriados nacionales fijos.
Feriados trasladables
Entre las localidades que celebran durante esta última semana se encuentran Arboledas (24/11), Olavarría (25/11), Presidente Perón (25/11), El Provincial y French en Nueve de Julio (27/11), Monte Hermoso (28/11) y varias más, cada una con festividades propias que movilizan a residentes y turistas.
Feriados con fines turísticos
No hay feriados con fines turísticos en esa última semana. Los días especiales posteriores al 25/11 corresponden solo a feriados locales o fundacionales de municipios, no a feriados turísticos nacionales.