Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

Las hijas que el Diez tuvo con Claudia Villafañe hicieron un llamativo y enigmático cambio en los nombres de sus cuentas de Instagram. ¿De qué se trata?

Este 25 de noviembre, la familia Maradona y el mundo entero está viviendo un día más que emotivo y convulsionado por el quinto aniversario de la muerte del Diez. En medio de los recuerdos en redes sociales, sus hijas, Dalma y Gianinna, hicieron un llamativo cambio en sus respectivos Instagram.

A cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, su figura se acrecienta cada vez más.
A cinco años de la muerte de Diego Maradona: el recuerdo intacto de aquel día y un legado imborrable

Más allá que se mostraron activas para publicar una serie de publicaciones para recordar al extécnico de la Selección y republicar sentidos mensaje recordándolo y pidiendo justicia por el deceso del astro, durante las primeras horas de la mañana de esta fecha especial, las hijas que el exfutbolista tuvo con Claudia Villafañe decidieron modificar sus nombres en sus redes personales con ¿un enigmático mensaje?

La diseñadora, quien suele tener giamaradona todo en minúscula, cambió ese nick por “Giamardón”, mientras que la actriz que también tiene su nombre en minúscula y todo junto dalmaradona, lo hizo como ¿una frase continua de lo de su hermana?. “y los ciegos?”, utilizó.

Las hermanas tomaron esa decisión y lo modificaron algunas veces a lo largo de las primeras horas del día, pero sin dar precisión de qué se trata.

Dalma, Gianinna y Diego Jr. fueron los primeros en recurrir a sus redes sociales para expresar, cada uno, un mensaje diferente en un nuevo aniversario y a meses del inicio del nuevo juicio que será el próximo 17 de marzo de 2026, pero que contará con una audiencia para el 2 de diciembre en la que se discutirán las pruebas y los testigos.

Diego Maradona pedido de justicia
