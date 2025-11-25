Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona Las hijas que el Diez tuvo con Claudia Villafañe hicieron un llamativo y enigmático cambio en los nombres de sus cuentas de Instagram. ¿De qué se trata?







Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Este 25 de noviembre, la familia Maradona y el mundo entero está viviendo un día más que emotivo y convulsionado por el quinto aniversario de la muerte del Diez. En medio de los recuerdos en redes sociales, sus hijas, Dalma y Gianinna, hicieron un llamativo cambio en sus respectivos Instagram.

Más allá que se mostraron activas para publicar una serie de publicaciones para recordar al extécnico de la Selección y republicar sentidos mensaje recordándolo y pidiendo justicia por el deceso del astro, durante las primeras horas de la mañana de esta fecha especial, las hijas que el exfutbolista tuvo con Claudia Villafañe decidieron modificar sus nombres en sus redes personales con ¿un enigmático mensaje?

La diseñadora, quien suele tener giamaradona todo en minúscula, cambió ese nick por “Giamardón”, mientras que la actriz que también tiene su nombre en minúscula y todo junto dalmaradona, lo hizo como ¿una frase continua de lo de su hermana?. “y los ciegos?”, utilizó.

Las hermanas tomaron esa decisión y lo modificaron algunas veces a lo largo de las primeras horas del día, pero sin dar precisión de qué se trata.

Dalma y Gianinna Maradona Instagram El sentido mensaje de los hijos de Diego Maradona, a cinco años de su muerte Se cumple cinco años de la muerte de Diego Maradona, uno de los máximos ídolos del fútbol argentino, y sus hijos, como de costumbre, no dejaron pasar el momento para pedir justicia por su padre.