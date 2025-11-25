La impresionante transformación física de un actor que bajó de peso para jugar con sus hijos Un referente del cine indio logró una notable reducción corporal, impulsado por una fuerte motivación familiar y un enfoque renovado en su bienestar integral.







Su progreso se apoyó en entrenamientos constantes y una alimentación saludable, acompañados por el apoyo de su esposa Natasha. La transformación corporal de Fardeen Khan tomó relevancia dentro de la industria cinematográfica india al convertirse en un ejemplo de perseverancia y de revisión profunda de los propios hábitos. Su proceso comenzó en un momento en el que el aumento de peso había limitado su movilidad cotidiana, pero la motivación principal surgió al advertir que ya no podía acompañar el ritmo de juego de sus hijos.

Lejos de centrarse en los comentarios negativos que circularon en redes sociales, encontró en su entorno familiar el impulso necesario para iniciar un cambio sostenido. Ese replanteo de prioridades lo llevó a enfocarse en la conexión cuerpo-mente, un eje que marcó el rumbo de su recuperación física y emocional. El actor, con una larga trayectoria dentro de Bollywood, decidió encarar una modificación integral que transformó sus rutinas.

Su objetivo no estuvo puesto en la apariencia, sino en recuperar energía, mejorar la funcionalidad de su cuerpo y volver a disfrutar de actividades simples junto a sus hijos. A partir de allí, la constancia en el entrenamiento y la incorporación de una alimentación saludable se volvieron pilares para avanzar hacia un estado físico más equilibrado.

Fardeen Khan transformación 2 Fardeen Khan inició su cambio físico para recuperar movilidad y poder jugar con sus hijos. @fardeenfkhan Quién es el actor que adelgazó 24 kilos Fardeen Khan, una de las figuras destacadas de la industria cinematográfica india, inició su transformación luego de haber sido blanco de comentarios agresivos tras aumentar considerablemente su peso alrededor de 2016. Con una trayectoria que incluye títulos como Prem Aggan, Sin entrada, Pyaar Tune Kya Kiya y Jungla, había decidido alejarse de las pantallas tras el estreno de Dulha Mil Gaya en 2010, etapa en la que se instaló en Londres y adoptó hábitos que derivaron en un aumento significativo, alcanzando los 102 kilos.

El punto de inflexión llegó en 2020, cuando decidió enfocarse en un estilo de vida más equilibrado basado en la conexión cuerpo-mente. El cambio de rutina le permitió perder 18 kilos en 16 meses, alcanzar los 78 kilos y recuperar la movilidad que deseaba para acompañar a sus hijos en actividades como patinar, correr o andar en bicicleta. Este proceso estuvo guiado por un plan de entrenamiento constante y una dieta saludable sostenida con el apoyo de su esposa Natasha, según relató en una entrevista a Times of India.