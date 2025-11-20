20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Malas noticias para Milei y Caputo: afirman que los bancos estadounidenses suspendieron el rescate para Argentina

JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup habrían desistido del préstamo de u$s20.000 millones que se suponía iban desembolsar, según The Wall Street Journal. Ahora negocian una nueva línea de crédito por u$s5.000 millones que servirá para afrontar los vencimientos de deuda en enero.

Por

Javier Milei y Luis Caputo.

El respaldo financiero internacional a la Argentina habría pegado un volantazo significativo en los últimos días. Según publicó The Wall Street Journal (WSJ), los principales bancos de Estados Unidos, incluidos JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, desistieron de estructurar el rescate de u$s20.000 millones que se había negociado previamente.

El equipo del Ministerio de Economía ante una licitación clave.
Te puede interesar:

Deuda en pesos: el Gobierno llamó a licitación para renovar casi $15 billones

El plan inicial, que se gestionaba para apuntalar al gobierno de Javier Milei, contemplaba dos componentes principales: un swap de divisas por u$s20.000 millones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y una línea de crédito bancaria privada por un monto similar. El diario estadounidense sugiere que la situación política cambió tras las elecciones legislativas de octubre.

The Wall Street Journal informó que el préstamo del sector privado perdió tracción, ya que los bancos aguardaban "orientación del Departamento del Tesoro sobre qué garantías y colaterales podían utilizar para protegerse de posibles pérdidas". La iniciativa ya no se considera una opción viable.

En su lugar, las instituciones financieras se concentran ahora en un mecanismo de financiamiento alternativo mucho más modesto y de corto plazo, destinado a cubrir las presiones de deuda más inmediatas que enfrenta el gobierno argentino.

Este nuevo esquema es un préstamo de aproximadamente u$s5.000 millones estructurado mediante una operación de recompra, conocida como "repo". Bajo este modelo, Argentina entregaría una cartera de inversiones como garantía a cambio de obtener los dólares necesarios.

El objetivo primario de esta línea de crédito sería asegurar los recursos para afrontar una importante cancelación de deuda que asciende a unos u$s4.000 millones, prevista para el mes de enero.

WSJ

Según el WSJ, el plan del Gobierno argentino sería acudir posteriormente a los mercados de bonos para obtener dólares adicionales y así cancelar el "repo" en cuestión de meses. No obstante, el medio advirtió que "los bancos podrían verse en aprietos si las condiciones del mercado cambian y Argentina no puede vender nuevos bonos ni encontrar otros fondos para reembolsarlos".

Mientras estas conversaciones se mantienen en una fase preliminar, un portavoz del Tesoro estadounidense declaró a The Wall Street Journal: "Estados Unidos mantiene su confianza en el presidente Milei y en el ministro Caputo, y en su compromiso con los principios fundamentales mientras trabajan para hacer grande a Argentina nuevamente".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La entidad que lidera Santiago Bausili flexibilizó los encajes.

El Banco Central flexibilizó los encajes bancarios previo a una nueva licitación de deuda

Peter Lamelas junto a Javier Milei.

Peter Lamelas elogió a Javier Milei: "Sus reformas tienen el potencial de dinamizar la economía"

El mandatario argentino volvió a visitar las oficinas de la Corporación América, perteneciente a Eduardo Eurnekian, para dirigirse a los empresarios más importantes del país.

Milei habló de las próximas reformas ante empresarios: "El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas"

Andrea Bocelli cantó en el Salon Blanco de Casa Rosada. 

Andrea Bocelli fue condecorado por Milei y cantó en Casa Rosada

En lo que va del año, casi la mitad de los ataques a la prensa surgieron de Milei.

Periodistas argentinos presentan ante la CIDH informes sobre el "alarmante deterioro" de la libertad de expresión en el país

La foto que compartió Javier Milei junto a su hermana Karina. 

Milei celebró los dos años de su Gobierno y prometió avanzar "con las reformas de segunda generación"

Rating Cero

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La argentina candidata en Miss Universo: qué chances tiene de ganar

La coincidencia entre las periodistas dejó a todo el panel de Intrusos asombrados.

"Somos primas": Marcela Tauro y Andrea Taboada se enteraron al aire de un dato de una expareja

La segunda entrega de la película está más cargada de drama y romance.

"Wicked: Por siempre": cómo es la segunda parte de la película centrada en el universo de "El Mago de Oz"

La pareja visitó el programa de la la One en medio de un escándalo mediático.

"Baby, te pones ahí así te veo": Los secretos de la previa de la China Suárez, Moria y Mauro Icardi antes de la nota

Cabré habló son filtro sobre la madre de su hija y su nueva pareja.

"Lo importante es que Rufina esté bien": Nicolás Cabré habló sobre la China Suárez y Mauro Icardi

El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.
play

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

últimas noticias

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 21 de noviembre

Hace 6 minutos
La morosidad familiar marcó un nuevo récord y ya es la más alta desde 2010

La morosidad familiar marcó un nuevo récord y ya es la más alta desde 2010

Hace 22 minutos
play

Malas noticias para Milei y Caputo: afirman que los bancos estadounidenses suspendieron el rescate para Argentina

Hace 25 minutos
El equipo del Ministerio de Economía ante una licitación clave.

Deuda en pesos: el Gobierno llamó a licitación para renovar casi $15 billones

Hace 44 minutos
Claudio Tapia, presidente de la AFA.

Chiqui Tapia cruzó al presidente de La Liga de España: "Nuestro torneo es popular, competitivo y formador"

Hace 1 hora