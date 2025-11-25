25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Un hombre enfrentó a dos ladrones que irrumpieron en su casa y fue baleado, pero evitó el robo

El hombre de 66 años los persiguió por la casa y huyeron sin llevarse nada, mientras que su pareja llamaba al 911. La herida de bala no compromete su vida.

Por
El hombre de 66 años recibió un balazo

El hombre de 66 años recibió un balazo, pero está fuera de peligro.

Redes sociales

Dos delincuentes irrumpieron en un domicilio ubicado en City Bell y el dueño de la vivienda se enfrentó a ambos y terminó con un disparo en la pierna, la cual no compromete su vida. La mujer, quien también estaba en el lugar, se encargó de llamar al 911, pero llegaron luego de que la fuga.

El hecho se produjo en el Museo del Louvre.
Te puede interesar:

Francia: detuvieron a otros cuatro sospechosos por el robo en el Museo del Louvre

El hecho ocurrió en el domicilio ubicado en la calle 478 bis, entre Camino General Belgrano y 23. Allí se encontraba una mujer de 57 años y el hombre de 66 años identificado como Oscar G. Fueron sorprendidos por los ladrones que mostraron un arma y comenzaron a pedir objetos de valor.

Sin embargo, Oscar se resistió al robo y, ante esta actitud, los ladrones decidieron huir, pero antes le dispararon en el muslo derecho y le provocaron una herida con orificio de entrada y salida.

Los delincuentes se fueron sin robar nada, pero no fueron detenidos. El personal de Comando de Patrullas y la Comisaría Décima de City Bell llegó al lugar, tomó la denuncia y comenzó la búsqueda de los ladrones.

El médico que atendió a la víctima pidió el traslado al centro de salud y constataron que la herida no comprometía la salud de la víctima. La causa fue caratulada como Tentativa de robo y lesiones y quedó en manos de la UFI N°8 de La Plata.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los médicos del hospital confirmaron que el nene de 8 años murió por ahogamiento.

Tragedia en Chaco: un nene de 8 años cayó a un pozo de agua y murió ahogado

El Padre Paco relató que intentó asistir a las personas que quedaron atrapadas en el micro que volcó en la Ruta 2

El padre Paco Olveira estuvo en el accidente en ruta 2 y reveló cómo fue el momento del vuelco

Louis van Schoor, el asesino en serie que cazaba personas de tez negra

En 3 años asesinó a casi 40 personas por un motivo particular: aún hoy se sigue investigando

play

Un nene de 7 años fue baleado en Tigre, perdió un riñón y está en terapia intensiva: su tía fue detenida

play

Dos mujeres le arrojaron un polvo a un hombre para robarle en plena calle

play

Un hombre circulaba a caballo y fue atropellado por un auto: le fracturó la cadera y escapó

Rating Cero

Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 
play

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

Marta del Castillo desapareció en Sevilla el 24 de enero de 2009.
play

Netflix: es una docuserie de solo 3 capítulos que conmociona con un asesinato real

De Brito confirmó la separación de Miranda!: La versión que yo tengo es...

De Brito confirmó la separación de Miranda!: "La versión que yo tengo es..."

El capitán de la embarcación le pidió a gritos al Puma Rodríguez que se baje del avión.

Escándalo en un avión: expulsaron al Puma Rodríguez tras discutir con la tripulación

Jorge Rial apuntó contra la dirigencia de River.

Rial explotó tras la eliminación de River ante Racing: "Tiren abajo la estatua de Marcelo Gallardo"

últimas noticias

¿Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad?. 

Cómo es la manzana de las luces, el rincón de CABA que combina historia y arquitectura y está en el centro de la ciudad

Hace 24 minutos
Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

Hace 25 minutos
Los enfoques preventivos contemplan no solo la atención médica tradicional, sino también el fortalecimiento de la vida social.

Revelado: por qué la soledad puede ser uno de los grandes enemigos de la longevidad

Hace 25 minutos
Arabians Tonka puede conseguirse en tiendas online por alrededor de 300.000 pesos.

Este es el perfume favorito de Leandro Paredes: cuánto sale

Hace 25 minutos
play
El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

Hace 26 minutos