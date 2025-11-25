Un hombre enfrentó a dos ladrones que irrumpieron en su casa y fue baleado, pero evitó el robo El hombre de 66 años los persiguió por la casa y huyeron sin llevarse nada, mientras que su pareja llamaba al 911. La herida de bala no compromete su vida. Por







El hombre de 66 años recibió un balazo, pero está fuera de peligro. Redes sociales

Dos delincuentes irrumpieron en un domicilio ubicado en City Bell y el dueño de la vivienda se enfrentó a ambos y terminó con un disparo en la pierna, la cual no compromete su vida. La mujer, quien también estaba en el lugar, se encargó de llamar al 911, pero llegaron luego de que la fuga.

El hecho ocurrió en el domicilio ubicado en la calle 478 bis, entre Camino General Belgrano y 23. Allí se encontraba una mujer de 57 años y el hombre de 66 años identificado como Oscar G. Fueron sorprendidos por los ladrones que mostraron un arma y comenzaron a pedir objetos de valor.

Sin embargo, Oscar se resistió al robo y, ante esta actitud, los ladrones decidieron huir, pero antes le dispararon en el muslo derecho y le provocaron una herida con orificio de entrada y salida.

Los delincuentes se fueron sin robar nada, pero no fueron detenidos. El personal de Comando de Patrullas y la Comisaría Décima de City Bell llegó al lugar, tomó la denuncia y comenzó la búsqueda de los ladrones.

El médico que atendió a la víctima pidió el traslado al centro de salud y constataron que la herida no comprometía la salud de la víctima. La causa fue caratulada como Tentativa de robo y lesiones y quedó en manos de la UFI N°8 de La Plata.