IR A
IR A

Video: la emoción de Guillermo Francella por el triunfo agónico de Racing frente a River

El actor, famoso por su pasión por la 'Academia', se convirtió en el protagonista inesperado de la noche. La cámara de televisión lo captó en el clímax de la celebración, con el rostro conmovido, tomándose los ojos y secándose las lágrimas.

Una imagen que captura la esencia pura de la pasión futbolera.

Una imagen que captura la esencia pura de la pasión futbolera.

El clásico entre Racing y River por los playoffs del Torneo Clausura 2025 fue un verdadero festín de goles y emociones, culminando con una ajustada victoria de la Academia por 3 a 2. La intensidad del partido se reflejó de manera espectacular en el palco de Guillermo Francella.

Colapinto de paseo en góndola por Las Vegas con Christine GZ
Te puede interesar:

La divertida cita de Franco Colapinto con Christine GZ en Las Vegas: paseo en góndola y serenata

El actor, famoso por su pasión incondicional por la “Academia”, se convirtió en el protagonista inesperado de la noche. Cuando el equipo de Avellaneda marcó el gol agónico que sentenció el triunfo sobre el “Millonario”, la cámara de televisión lo captó en el clímax de la celebración.

Francella fue ponchado en el instante en que la euforia se mezclaba con una profunda emoción. Se lo vio con el rostro conmovido, tomándose los ojos y, visiblemente, secándose las lágrimas, en una imagen que capturó la esencia pura de la pasión futbolera.

La reacción del artista se viralizó al instante, siendo el testimonio más sincero de la alegría que desató el triunfo en el Estadio Presidente Perón.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

Diputados comienza el debate por el acuerdo comercial con Estados Unidos

Diputados comienza el debate por el acuerdo comercial con Estados Unidos

Hace 1 hora
El entrenador de River, el principal apuntado por los memes.

River, afuera de todo: los mejores memes de la derrota con Racing

Hace 1 hora
play

Milani, sobre la designación de Presti: "Tiene que pedir el retiro por una cuestión moral"

Hace 1 hora
El Millonario no ganó nada en el 2025.

¿Hincha por Boca?: qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Hace 1 hora
Una imagen que captura la esencia pura de la pasión futbolera.

Video: la emoción de Guillermo Francella por el triunfo agónico de Racing frente a River

Hace 2 horas