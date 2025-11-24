Video: la emoción de Guillermo Francella por el triunfo agónico de Racing frente a River El actor, famoso por su pasión por la 'Academia', se convirtió en el protagonista inesperado de la noche. La cámara de televisión lo captó en el clímax de la celebración, con el rostro conmovido, tomándose los ojos y secándose las lágrimas.







Una imagen que captura la esencia pura de la pasión futbolera.

El clásico entre Racing y River por los playoffs del Torneo Clausura 2025 fue un verdadero festín de goles y emociones, culminando con una ajustada victoria de la Academia por 3 a 2. La intensidad del partido se reflejó de manera espectacular en el palco de Guillermo Francella.

El actor, famoso por su pasión incondicional por la “Academia”, se convirtió en el protagonista inesperado de la noche. Cuando el equipo de Avellaneda marcó el gol agónico que sentenció el triunfo sobre el “Millonario”, la cámara de televisión lo captó en el clímax de la celebración.

Francella fue ponchado en el instante en que la euforia se mezclaba con una profunda emoción. Se lo vio con el rostro conmovido, tomándose los ojos y, visiblemente, secándose las lágrimas, en una imagen que capturó la esencia pura de la pasión futbolera.

La reacción del artista se viralizó al instante, siendo el testimonio más sincero de la alegría que desató el triunfo en el Estadio Presidente Perón.