Tiene menos de 20 capítulos distribuidos en 3 temporadas, está en Netflix y es súper entretenida

Esta producción griega de la plataforma de streaming combina drama y romance en una trama envolvente que resulta difícil de ver.

Christoforos Papakaliatis produjo y protagonizó este atractivo drama disponible en Netflix. 

Christoforos Papakaliatis produjo y protagonizó este atractivo drama disponible en Netflix. 

En los últimos años, las plataformas de streaming como Netflix redefinieron por completo el panorama del entretenimiento global, funcionando como vitrinas para la difusión internacional de producciones audiovisuales que antes quedaban limitadas a sus países de origen.

Este nuevo escenario permitió que series de países como Grecia o los Balcanes encuentren una audiencia masiva a nivel global. El maestro y la música azul cautivó a varios países con su mezcla de drama, intriga y espectaculares paisajes.

Esta serie dramática fue producida por Mega Channel y adquirida por Netflix para su distribución internacional. Se estrenó originalmente en Grecia a finales de 2022, y tras su llegada a la plataforma en diciembre del mismo año, alcanzó una popularidad significativa.

Rápidamente se posicionó en los Top 10 de series más vistas en numerosos países, especialmente en Europa y Latinoamérica. Uno de sus principales atractivos son sus locaciones paradisíacas, características del paisaje de las Islas Jónicas en Grecia.

El maestro y la música azul, la serie griega de Netflix que atraviesa drama y romance.

El maestro y la música azul, la serie griega de Netflix que atraviesa drama y romance.

La historia se desarrolla a lo largo de 19 episodios, divididos en tres temporadas que te mantienen en vilo hasta los últimos minutos. Es una trama cargada de drama y secretos. La serie fue dirigida por Christoforos Papakaliatis, quien también la protagoniza.

Netflix: sinopsis de El maestro y la música azul

Orestis es un talentoso músico que viaja a una pequeña isla durante la temporada de verano. Su propósito inicial es organizar un festival de música en nombre de una ONG, con la intención de revitalizar el ambiente cultural de la comunidad.

Una vez en Paxos, Orestis se encuentra inmerso en la compleja vida local, donde pronto conoce a Kleo, una joven e inquieta estudiante de secundaria que también es una apasionada de la música por quien siente una inmediata atracción. Su relación, prohibida e intensa debido a la diferencia de edad y la posición de Orestis, desata una serie de acontecimientos.

Mientras intenta lidiar con su inesperado romance y la organización del festival, se encuentra atrapado en una trama de secretos, conflictos familiares, corrupción y violencia que se esconde bajo la superficie idílica de la isla. El festival se convierte en un catalizador para exponer las verdades ocultas de los habitantes de Paxos.

Tráiler de El maestro y la música azul

Reparto de El maestro y la música azul

  • Christoforos Papakaliatis como Orestis Emmanouil
  • Orestis Chalkias como Antonis
  • Haris Alexiou como Haris
  • Klelia Andriolatau como Klelia
  • María Kavoyianni como María
  • Marisha Triantafyllidou como Sofía
  • Fanis Mouratidis como Fanis
