25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Caos y demoras en el Tren Sarmiento: una formación arrolló a una persona en la estación Floresta

Producto del accidente, los coches se mantuvieron detenidos durante de media hora y funcionaron limitados entre Moreno y Castelar. Pese a la normalización del servicio, permanecía el caos entre los pasajeros que se aglomeraban en las estaciones para poder subir a los vagones.

Por

El servicio funcionó limitado durante parte de la mañana, pero ya se normalizó.

Después del fin de semana extralargo, el martes arranca con demoras para los pasajeros del Tren Sarmiento. Una formación arrolló a una persona en la estación de Floresta, lo que produjo un fuerte caos sentido hacia Once.

Te puede interesar:

Comenzó el éxodo por el fin de semana largo: se registran demoras en la Ruta 2 mano a la Costa Atlántica

Sergio Cirigliano, desde la estación de Liniers, contó en C5N que el accidente ocurrió minutos antes de las seis de la mañana y alrededor de media hora las formaciones se mantuvieron completamente detenidas, con el servicio limitado entre Morón y Castelar.

Tren Sarmiento

Estas demoras generaron caos y malestar en todos los pasajeros provenientes de la zona oeste hacia Once, que pese a que se reestableció el servicio, continúan aglomerados en las estaciones intentando subir a los vagones.

El cronograma volvió a funcionar, pero con serias demoras: aproximadamente de 20 minutos entre formación y formación, provocando que los usuarios estén a los empujones y sin paciencia para tratar de subirse a los coches completamente llenos.

A media mañana se reportó un accidente en la estación de Ituzaingó, donde la formación atropelló a un ciclista y provocó nuevas demoras en el servicio que finalmente se reestableció una hora después de la colisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrenSarmientoFC/status/1993280401637564805&partner=&hide_thread=false

A todo esto hay que sumarle que hay servicio especial y trabajos en la estación de Liniers tras el descarrilamiento de una de las formaciones la semana pasada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Un colectivo generó un choque en cadena en Once: un hombre sufrió politraumatismos

El hecho se produjo en la Ruta 2.

Tragedia en la Ruta 2: un joven murió atropellado por un camión

play

Impactante choque y vuelco entre dos camiones en ruta 9: un hombre sufrió heridas leves

El conductor resultó ileso.

9 de Julio Sur: choque, vuelco, incendio y demoras en el tránsito en el ingreso a la Ciudad

Dos autopistas porteñas estarán cortadas por obras.

Dos autopistas de la Ciudad estarán cortadas por obras: cuáles son y en qué horarios

El choque en el norte de la ciudad de Córdoba quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Violento choque múltiple en Córdoba: dos mujeres internadas

Rating Cero

Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

El25 de noviembre de 2020, el mundo quedó conmocionado luego de que se confirmarasu muerte

El sentido mensaje de los hijos de Diego Maradona, a cinco años de su muerte

Christoforos Papakaliatis produjo y protagonizó este atractivo drama disponible en Netflix. 
play

Tiene menos de 20 capítulos distribuidos en 3 temporadas, está en Netflix y es súper entretenida

Khan recuperó movilidad y energía tras adoptar una rutina saludable.

La impresionante transformación física de un actor que bajó de peso para jugar con sus hijos

Una imagen que captura la esencia pura de la pasión futbolera.

Video: la emoción de Guillermo Francella por el triunfo agónico de Racing frente a River

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

últimas noticias

Su muerte quedó grabada en un video captado por el público. 

Tragedia en Brasil: murió el piloto Lurrique Ferrari durante un show de Hot Wheels

Hace 8 minutos
La AFA le pidió a los jugadores que aclaren si recibieron órdenes del club.

Qué sanciones podría recibir Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Rosario Central y la pelea con la AFA

Hace 12 minutos
ARCA informó que se puede abonar el monotributo.

Cómo podés pagar el monotributo de ARCA desde tu celular en simples pasos

Hace 17 minutos
La billetera virtual finaliza un beneficio muy especial de noviembre 2025.

Último del mes: cómo aprovechar el beneficio que tiene Cuenta DNI en cines en noviembre 2025

Hace 19 minutos
Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

Dalma y Gianinna cambiaron los nombres de sus cuentas de Instagram, a cinco años de la muerte de Maradona

Hace 24 minutos