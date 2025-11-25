Caos y demoras en el Tren Sarmiento: una formación arrolló a una persona en la estación Floresta Producto del accidente, los coches se mantuvieron detenidos durante de media hora y funcionaron limitados entre Moreno y Castelar. Pese a la normalización del servicio, permanecía el caos entre los pasajeros que se aglomeraban en las estaciones para poder subir a los vagones. Por







El servicio funcionó limitado durante parte de la mañana, pero ya se normalizó.

Después del fin de semana extralargo, el martes arranca con demoras para los pasajeros del Tren Sarmiento. Una formación arrolló a una persona en la estación de Floresta, lo que produjo un fuerte caos sentido hacia Once.

Sergio Cirigliano, desde la estación de Liniers, contó en C5N que el accidente ocurrió minutos antes de las seis de la mañana y alrededor de media hora las formaciones se mantuvieron completamente detenidas, con el servicio limitado entre Morón y Castelar.

Tren Sarmiento Estas demoras generaron caos y malestar en todos los pasajeros provenientes de la zona oeste hacia Once, que pese a que se reestableció el servicio, continúan aglomerados en las estaciones intentando subir a los vagones.

El cronograma volvió a funcionar, pero con serias demoras: aproximadamente de 20 minutos entre formación y formación, provocando que los usuarios estén a los empujones y sin paciencia para tratar de subirse a los coches completamente llenos.

A media mañana se reportó un accidente en la estación de Ituzaingó, donde la formación atropelló a un ciclista y provocó nuevas demoras en el servicio que finalmente se reestableció una hora después de la colisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TrenSarmientoFC/status/1993280401637564805&partner=&hide_thread=false #TrenSarmiento circula con demoras y cancelaciones por colisión con ciclista en #Ituzaingó. 8:27hs pic.twitter.com/A9S2WUchU5 — Tren Sarmiento En Linea (@TrenSarmientoFC) November 25, 2025 A todo esto hay que sumarle que hay servicio especial y trabajos en la estación de Liniers tras el descarrilamiento de una de las formaciones la semana pasada.