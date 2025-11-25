25 de noviembre de 2025 Inicio
Volcó un micro en la Ruta 2: hay dos pasajeros muertos y varios heridos

El hecho ocurrió mano a Mar del Plata, en el kilómetro 325, a la altura de General Pirán. Aunque todavía no se sabe cuántas personas se encuentran afectadas, ya fueron trasladadas a hospitales de la zona por los servicios de emergencia.

Por

Las autoridades confirmaron que dos de los pasajeros fallecieron.

Dos personas murieron y al menos 17 resultaron heridas después de que un micro de larga distancia volcó sobre la Ruta 2, a la altura de la localidad de General Pirán, mientras circulaba en dirección a Mar del Plata, y las autoridades buscan determinar las causas del siniestro.

El micro transportaba 56 personas.
Cómo fue el choque y vuelco en la ruta 2 que dejó dos muertos y varios pasajeros heridos

El hecho ocurrió este martes, minutos antes de las 8, a la altura del kilómetro 325. El colectivo transportaba a unas 56 personas, de las cuales dos fallecieron en el lugar y al menos 17 sufrieron politraumatismos y lesiones. Los heridos fueron trasladados a centros de salud de Mar del Plata, General Pirán y Coronel Vidal.

En el lugar se montó un importante operativo del que participan Bomberos Voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, además de ambulancias de AUBASA y de hospitales de la zona. Según medios locales, algunas personas habían quedado atrapados en la carrocería y tuvieron que ser liberados.

El micro trasladaba pasajeros de Morón, Moreno y Ciudadela y tenía como destino final Mar del Plata. No se trataba de una empresa que cubriera el trayecto de manera regular, sino de una unidad de turismo contratada para llevar a las personas a participar de un congreso, informó La Capital.

El fiscal Germán Vera Tapia confirmó a ese medio que dos personas fallecieron y advirtió que no se descartaba la posibilidad de que hubiera más víctimas fatales. Dos de los heridos fueron trasladados en estado crítico al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar E. Alende (HIGA) de Mar del Plata.

Las autoridades trabajan para determinar cómo ocurrió el vuelco: la hipótesis principal se centra en un error humano, ya que ese tramo de la ruta no presenta inconvenientes y no había problemas de visibilidad. La Agencia de Seguridad Vial tenía previsto realizarle el test de alcoholemia al conductor.

