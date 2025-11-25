25 de noviembre de 2025 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.900.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Las tasas bancarias ofrecen resultados distintos según la modalidad elegida. Renovar cada mes permite sostener un retorno favorable frente a la inflación.

El rendimiento final cambia según la modalidad de contratación.

  • Los depósitos a plazo fijo mantienen atractivo para quienes buscan rendimiento estable en noviembre.
  • Las entidades ofrecen tasas diferentes según la modalidad elegida, lo que modifica la ganancia final.
  • Con un monto de 3.900.000 pesos, el resultado varía según se opere en sucursal o por vía digital.
  • La comparación con la inflación proyectada permite evaluar si el rendimiento conserva poder adquisitivo.

Con el porcentaje de inflación y las tasas de interés, el plazo fijo vuelve a ser una opción importante para los pequeños ahorristas. En caso de querer invertir 3.900.000 pesos a 30 días, gracias al simulador del Banco Nación, se puede obtener el monto que se puede ganar al final de la operación. La variación en las tasas, según el tipo y la entidad, hace que sea necesario revisar cada opción antes de elegir dónde inmovilizar el capital.

Desde que cada banco comenzó a definir sus propios intereses, la diferencia entre operar en sucursal y hacerlo de forma digital se volvió más evidente. Las plataformas electrónicas suelen mostrar tasas más altas, mientras que la atención presencial mantiene rendimientos más contenidos.

En este escenario, revisar la ganancia obtenida a corto plazo se volvió parte del análisis habitual de quienes buscan una alternativa simple para cuidar sus ahorros, especialmente frente a un contexto inflacionario que obliga a revisar los números con frecuencia.

Inflación

Cuánto ganas por depositar $3.900.000 en un plazo fijo según el banco

El rendimiento final cambia según la modalidad de contratación. Para un depósito de 3.900.000 pesos a 30 días, en una sucursal del Banco Nación la TNA es del 22,50% y la TEA alcanza el 24,98%. Bajo estas condiciones, los intereses generados llegan a 72.123,29 pesos, por lo que el monto al vencimiento asciende a 3.972.123,29 pesos.

Si la misma operación se realiza por canales electrónicos, el beneficio mejora debido a una TNA del 27,00% y una TEA del 30,61%. Con estas tasas, el rendimiento mensual llega a 86.547,95 pesos, lo que eleva el total final a 3.986.547,95 pesos luego de los primeros 30 días.

La diferencia entre ambas modalidades muestra la tendencia del sistema financiero, en donde los bancos suelen incentivar el uso de plataformas digitales con intereses más convenientes, lo que impacta directamente en la rentabilidad obtenida.

Inflación

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central estiman una inflación mensual cercana al 2% hacia noviembre del 2025. En este contexto, los plazos fijos continúan ofreciendo un rendimiento real positivo, especialmente cuando se accede a tasas más elevadas mediante canales digitales.

Para conservar poder adquisitivo, los especialistas sugieren renovar mensualmente tanto el capital como los intereses, ya que esta estrategia ayuda a sostener una ganancia efectiva y moderar posibles variaciones en los precios o en el nivel de tasas ofrecidas por las entidades financieras.

