La advertencia de The Economist sobre el salvataje de EEUU: "Las finanzas de Argentina se han vuelto más surrealistas" La publicación británica apuntó contra el apoyo económico que anunció el Gobierno de Donald Trump a la gestión de Javier Milei. Por







Milei y Trump se verán cara a cara. X (@OPRArgentina)

The Economist realizó una dura advertencia sobre el salvataje económico que anunció el Gobierno de Estados Unidos, que lidera Donald Trump, para la gestión de La Libertad Avanza, que encabeza el presidente Javier Milei, en medio de la escalada de la cotización del dólar.

Las finanzas de Argentina se han vuelto aún más surrealistas, fue el título del artículo que publicó este martes la revista británica, que se especializa en asuntos económicos, luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, expresara el respaldo para la gestión libertaria: "Está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina".

La publicación de The Economist sobre el salvataje The Economist Milei