IR A
IR A

Y ella dijo quizás, la película romántica del momento en Netflix: ¿qué pasaría si supieras que sos de la realeza turca?

Un film de Alemania llegó a la popular plataforma de streaming y es tendencia entre los suscriptores.

Llegó a la gran N roja.

Llegó a la gran N roja.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse cada vez más, con el correr de los meses de este año se suman muchas series y películas que atrapan a los suscriptores de todo el mundo, convirtiéndola en la más consumida a nivel mundial. Asimismo, los usuarios y televidentes aumentaron notoriamente en este 2025.

De qué se trata esta producción francesa disponible en Netflix.
Te puede interesar:

Netflix: tiene pocos capítulos, es francesa y cuenta una historia repleta de drama

Ahora llegó a la gran N roja, Y ella dijo quizás, una película alemana que sorprende a todos en este sitio web. Se trata de una producción romántica que está siendo tendencia en este momento en Netflix. Una combinación explosiva de drama, comedia y romance que te mantendrá entretenido de principio a fin. A continuación te contamos más detalles para que no te la pierdas este septiembre primaveral.

Sinopsis de Y ella dijo quizás, la película que sorprende a todos en Netflix

De Hamburgo a Estambul. Mavi, que se crió en Alemania, descubre que procede de una acaudalada dinastía turca y entra en un mundo de lujos que pone a prueba su relación.

y ella dijo

Tráiler de Y ella dijo quizás

Embed - Y ella dijo quizás | Tráiler en Español (Película de Netflix)

Reparto de Y ella dijo quizás

  • Beritan Balci
  • Serkan Çayolu
  • Cansu Tosun
  • Caroline Daur
  • Sinan Güleç
  • Meral Perin
  • Mehmet Ateçi
  • lknur Boyraz
y ella dijo quizas pelicula alemana
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Joaquín Furriel, quien destaca por su talento en diversos escenarios como películas y producciones televisivas internacionales, incorpora su distintiva presencia a un reparto que combina a estrellas ultra reconocidas junto a nuevos actores dispuestos a desafiar lo establecido.
play

De qué se trata El Refugio Atómico, la serie con Joaquín Furriel que lidera lo más visto de Netflix

Black Rabbit lleva al espectador al vertiginoso universo de la vida nocturna neoyorquina.
play

Es una serie de Netflix y lo consideran como uno de los mejores thrillers policiales

La quinta temporada marcará el cierre de la serie, y su estreno se espera para 2024 o 2025
play

Explotación y crimen: está en Netflix y es una miniserie basada en un hecho real

Las nuevas Series apocalípticas que están en lo más visto de Netflix
play

Esta miniserie con una guerra mundial y un futuro apocalíptico está siendo furor en Netflix: tiene impronta argentina

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 
play

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

Netflix quiere comprar a su competencia y busca meterse en el mundo del cine.

Netflix quiere comprar un estudio de Hollywood y el mundo del cine podría cambiar para siempre

últimas noticias

Milei y Trump se verán cara a cara.

La advertencia de The Economist sobre el salvataje de EEUU: "Las finanzas de Argentina se han vuelto más surrealistas"

Hace 5 minutos
Causa AMIA: la Cámara Federal ratificó la decisión de Rafecas para aplicar el juicio en ausencia

Causa AMIA: la Cámara Federal ratificó la decisión de Rafecas para aplicar el juicio en ausencia

Hace 8 minutos
El dólar oficial se relajó el lunes luego de una semana caliente.

El dólar se hunde en la previa de la reunión entre Milei y Trump

Hace 13 minutos
play

Así fue el choque múltiple en General Paz y Libertador

Hace 34 minutos
El debate general comienza este martes y se extiende toda la semana.

Empezó la Asamblea General de la ONU: quiénes hablarán y cuáles son los temas clave

Hace 41 minutos