El Universo Cinematográfico de Marvel está a punto de cambiar por completo con el estreno de su nueva miniserie de animación para Disney Plus.

Marvel Zombies se estrenará en Disney Plus el próximo miércoles 24 de septiembre. 

La serie de animación ¿Qué pasaría si...? de Marvel, disponible en Disney Plus, partía de una premisa bastante loca, permitiéndose explorar diferentes realidades en el UCM que modificaban los argumentos vistos en los largometrajes que se habían estrenado hasta entonces.

Avengers: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo en 2026.
Marvel sufrió la filtración de las primeras imágenes de Avengers: Doomsday y los fans se sorprendieron

Uno de sus episodios, titulado ¿Qué pasaría si… hubiera zombies?, planteaba un nuevo escenario: el equipo de Vengadores había sido infectado por un virus zombi y las personas supervivientes debían intentar dar con la cura.

Este ha sido el punto de partida de la nueva miniserie de animación de Marvel, bautizada como Marvel Zombies, y que está a punto de sumarse al catálogo de Disney Plus para continuar ampliando esta premisa que ya se había explorado en los cómics homónimos de Robert Kirkman y Sean Phillips.

Cuál es la serie de Disney que reinventa el universo cinematográfico de Marvel

Marvel Zombies cuenta con el regreso de Bryan Andrews como director, después de haberse encargado de realizar la serie ¿Qué pasaría si...? Mientras que su elenco protagonista estará lleno de rostros y voces conocidas, aunque en esta ocasión tengan un rol diferente al que hayamos visto con anterioridad en la gran pantalla.

marvel zombies

Algunos de los personajes más destacados que veremos en Marvel Zombies serán: Ms. Marvel, a quien da vida Iman Vellani, Katy encarnada por Awkwafina, o la Bruja Escarlata que es interpretada por Elizabeth Olsen.

Además de los nombres anteriores, regresan a la miniserie intérpretes como: David Harbour como Guardián Rojo, Simu Liu como Xu Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova, Paul Rudd como Ant-Man, Hailee Steinfeld como Kate Bishop o Hudson Thames como Spider-Man.

Marvel Zombies se estrenará en Disney Plus el próximo miércoles 24 de septiembre. La miniserie contará con un total de cuatro episodios, que tendrán una duración similar a los capítulos de ¿Qué pasaría si...?, es decir, unos 30 minutos por episodio. Además, se estrenarán todos ellos en el mismo día.

