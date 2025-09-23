Netflix: tiene pocos capítulos, es francesa y cuenta una historia repleta de drama

De qué se trata esta producción francesa disponible en Netflix.

Netflix se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes del mundo, principalmente gracias a su extenso catálogo, que cuenta con series y películas que logran atrapar a los usuarios. Entre todos estos título, una producción francesa que se estrenó en 2016 es una de las más populares de la N roja.

Se trata de Marsella, una serie dirigida por Dan Franck y Florent-Emilio Siri que se ha convertido en uno de los dramas políticos más interesantes de la plataforma. Similar a House of Cards, serie política por excelencia, cuenta con una atrapante historia que se cuenta en tan solo dos temporadas de ocho episodios cada una.

marsella

Asimismo, la serie cuenta con un destacado elenco del que se desprenden figuras como Gérard Depardieu y Benoît Magimel, dos importantes estrellas del mundo actoral. Sin dudas uno de los títulos más recomendados para los fanáticos del género.

Netflix: sinopsis de Marsella Robert Taro ha sido el alcalde de Marsella por los últimos veinte años, y prepara su último gran truco como político: arreglar las próximas elecciones para construir un casino en el centro histórico del puerto. En dichas elecciones, Taro se enfrenta a Lucas Barres, el hombre que él ha elegido como sucesor, un joven ambicioso que apunta alto y que, durante mucho tiempo, fue su protegido.

La gran ambición de su discípulo y los intereses ocultos de los líderes de la ciudad convierten esta campaña en una batalla en la que no se sabe quién ganará. Una guerra sin cuartel que gira en torno a la venganza y la avaricia, dirigida por los señores de la droga, políticos y sindicatos de la ciudad, arrojando una pregunta: ¿de qué serán capaces? marsella 2 Tráiler de Marsella Embed - Marseille | Tráiler oficial de la temporada 2 | Netflix Reparto de Marsella Gérard Depardieu como Robert Taro

Benoît Magimel como Lucas Barrès

Géraldine Pailhas como Rachel Taro

Stéphane Caillard como Julia Taro

Nadia Fares como Vanessa d'Abrantes