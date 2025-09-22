IR A
Alexis Mac Allister habría sido padre en secreto: por "razones personales" no fue a la gala del Balón de Oro

El futbolista no estuvo en la ceremonia que consagró a Ousmane Dembélé como mejor jugador del mundo y encendió las alarmas con su justificación viral.

A través de sus historias de Instagram, el futbolista de Liverpool FC compartió una imagen suya vestido de traje y reveló: "No podré estar hoy en la ceremonia del Balón de Oro por razones personales, ¡les deseo lo mejor a todos y que gane el mejor!". Con estas palabras, generó muchas dudas por lo que podía significar y los rumores no tardaron en recorrer las redes sociales.

En las últimas horas, el periodista Gonzalo Sorbo fue quien se encargó de anticipar la noticia en Infama: "Están viajando las abuelas. Aparentemente se adelanta el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister. Estaba programado para el 26 de septiembre". Esta información justo coincide con la llamativa ausencia del jugador de la Selección argentina en su primera nominación al galardón organizado por la revista France Football.

Finalmente, Mac Allister quedó vigesimosegundo entre los treinta finalistas nominados al Balón de Oro 2025, y apenas dos lugares por detrás de Lautaro Martínez, el otro argentino que fue preseleccionado por France Football. Si bien ninguno de los dos tenía posibilidades reales de ganar el trofeo, lo cierto es que es muy llamativo que el 10 de Liverpool haya decidido ausentarse a la primera gala que lo tuvo como uno de los protagonistas.

Cariñoso mensaje viral de Nicki Nicole a Lamine Yamal luego de que perdiera el Balón de Oro: "Mi estrella..."

La cantante rosarina Nicki Nicole compartió un cariñoso mensaje para el futbolista español Lamine Yamal luego de que quedara en la segunda posición del Balón de Oro, premio que ganó el jugador francés Ousmane Dembélé tras su magnífica temporada con Paris Saint-Germain.

Lamine Yamal Nicki Nicole
Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.

Lamine Yamal no pudo contra Dembélé y fue consolado por Nicki Nicole.

