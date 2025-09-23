Viajar a Córdoba: el destino ideal para recorrer durante los primeros días de calor de la primavera

Con la llegada de los primeros calores de septiembre, muchos empiezan a pensar en una salida rápida que permita cortar con la rutina. En la provincia de Córdoba hay rincones que logran ese equilibrio justo entre descanso y movimiento. Allí, la combinación de paisajes serranos, ríos cristalinos y una oferta cultural marcada por la impronta local, convierten a este destino en uno de los más buscados.

Entre esos sitios, Villa Carlos Paz aparece como un clásico que nunca pasa de moda. A solo unos minutos de la capital cordobesa, ofrece desde playas de río hasta espectáculos teatrales, pasando por actividades náuticas, trekking y parques de entretenimiento para toda la familia.

Villa Carlos Paz se encuentra a apenas 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba , en el Valle de Punilla. Su ubicación privilegiada a orillas del Lago San Roque y rodeada de sierras, la transforma en un punto estratégico tanto para escapadas cortas como para estadías más largas. La ciudad combina entornos naturales con una vida urbana activa, ideal para quienes buscan descanso sin dejar de lado servicios, gastronomía y entretenimiento.

La oferta es amplia y va más allá de los clásicos de verano. Los balnearios sobre el río San Antonio y el arroyo Los Chorrillos son muy buscados para pasar el día, pero también hay propuestas que se disfrutan en cualquier época del año. Una caminata por la costanera del Lago San Roque, con mate en mano y vista al agua, es uno de esos programas simples que no fallan.

Para quienes prefieren moverse un poco más, la subida al Cerro de la Cruz regala panorámicas increíbles y se combina con circuitos de trekking y cicloturismo por la zona. El histórico reloj Cucú, la peatonal de la Av. Libertad y el Paseo de las Farolas marcan el pulso citadino, donde abundan locales, bares y restaurantes.

El costado más familiar se encuentra en sus parques de entretenimiento como Pekos, la Casa de Casper y Bosque Aventura. También están la aerosilla, los museos (como el Numbia Charava, de arqueología), y una nutrida agenda de shows y teatros que mantienen la actividad durante todo el año. A la hora de la mesa, las parrillas, pizzerías y cafés de la costanera completan la experiencia.

Carlos Paz 2.png Municipalidad de Villa Carlos Paz

Cómo llegar a Villa Carlos Paz

Se debe tomar la Ruta Nacional 9 hasta Córdoba capital, y desde allí se conecta de manera directa por la RN 20 hacia Villa Carlos Paz. Otra opción es viajar en micro de larga distancia hasta la terminal cordobesa y luego tomar un colectivo interurbano —como los de la empresa Fonobus— que en menos de una hora llega al destino. Para los que prefieren el avión, hay vuelos diarios al aeropuerto de Córdoba y desde allí el traslado en remis, combi o colectivo es rápido y sencillo.