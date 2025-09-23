23 de septiembre de 2025 Inicio
Adiós a la mala señal en el celular: cómo mejorarla en simples pasos

Existen métodos sencillos que permiten optimizar la conectividad móvil en cualquier situación, tanto en Android como en iPhone.

Por
Existen pasos sencillos que permiten optimizar la señal móvil en diferentes contextos.

Existen pasos sencillos que permiten optimizar la señal móvil en diferentes contextos.

Pexels

Perder la señal en el celular justo cuando más se necesita es una de las experiencias más frustrantes de la vida cotidiana. Ya sea en medio de un viaje, en una zona remota o incluso en un lugar muy concurrido, la falta de conexión puede complicar desde una llamada urgente hasta el acceso a internet.

La buena noticia es que existen técnicas simples y rápidas para mejorar la recepción de la señal, sin importar la compañía telefónica ni el tipo de dispositivo. No se trata de soluciones complejas, sino de pequeños pasos que cualquier persona puede poner en práctica de inmediato.

Estos métodos, recomendados por especialistas y usuarios frecuentes, abarcan desde ajustes básicos hasta la revisión de la tarjeta SIM, lo que permite que los dispositivos recuperen la conexión incluso en lugares donde antes resultaba muy difícil.

Persona con celular
Activar y desactivar el modo avión reinicia la conexión y soluciona fallas rápidas.

Activar y desactivar el modo avión reinicia la conexión y soluciona fallas rápidas.

Cambiá de ubicación y eliminá obstáculos

Las paredes gruesas, los metales y hasta algunas fundas de teléfono pueden bloquear la señal. Buscar un espacio abierto o simplemente moverse unos metros ya puede mejorar la recepción. Además, es clave mantener la batería cargada, ya que con poca energía la antena del dispositivo pierde fuerza.

Activá y desactivá el modo avión

Este truco reinicia de manera rápida la conexión de red, Wi-Fi y Bluetooth. Solo requiere activar el modo avión durante unos segundos y luego desactivarlo. Funciona en Android desde el panel de ajustes rápidos y en iPhone desde el centro de control o configuración.

Reiniciá tu teléfono

Si el paso anterior no da resultado, reiniciar el dispositivo puede ser la clave. En Android, se hace manteniendo presionado el botón de encendido; en iPhone, combinando el botón lateral con los de volumen. En algunos modelos, incluso es posible forzar el reinicio hasta que aparezca el logo de Apple.

Actualizá la configuración del operador

Los proveedores de telefonía lanzan actualizaciones periódicas que mejoran la conectividad. En iPhone, suelen instalarse automáticamente; en Android, pueden buscarse en la sección de ajustes del operador. Mantener esta opción al día optimiza llamadas, mensajes y datos móviles.

Restablecé la conexión de red

Cuando nada funciona, restablecer la configuración de red puede ser la solución definitiva. Este procedimiento elimina contraseñas de Wi-Fi, VPN y APN, pero permite que el celular reconecte con mayor eficiencia.

Persona con celular
Reiniciar el dispositivo o actualizar la configuración del operador optimiza la conectividad.

Reiniciar el dispositivo o actualizar la configuración del operador optimiza la conectividad.

Limpiá o reemplazá tu SIM

En los equipos con SIM física, quitarla y limpiarla puede marcar la diferencia. Si está dañada, lo mejor es solicitar un duplicado. En el caso de los teléfonos con eSIM, este paso no es necesario, aunque sigue siendo útil para modelos anteriores.

