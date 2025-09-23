La impresionante transformación de Vin Diesel: así se veía cuando tenía pelo El actor sorprende con su disciplina y constancia, que lo mantienen en plena condición física pese a acercarse a los 60.







El actor mostró un notable cambio físico desde sus primeros años hasta la actualidad. Redes sociales

La transformación de Vin Diesel no solo se mide en su carrera artística, sino también en la constancia con la que ha cuidado su físico. Aunque en sus comienzos lucía una imagen muy distinta, con cabello y un estilo menos marcado, hoy sigue siendo referente de fortaleza en el cine de acción. A sus 58 años, el intérprete de Dominic Toretto en Fast & Furious conserva un cuerpo trabajado que lo prepara para cada nuevo desafío en la pantalla.

El cambio ha sido notorio con el paso de los años. Diesel pasó de preocuparse únicamente por aumentar volumen muscular en su juventud, a enfocarse en un entrenamiento integral que prioriza tanto la fuerza como la agilidad. Esta nueva etapa le permite sostener papeles exigentes, como el del detective Theo Kojak, que pronto llevará al cine.

Su evolución física está ligada a una filosofía personal que repite desde hace tiempo: “mente sana en cuerpo sano”. El actor asegura que el entrenamiento no solo lo mantiene preparado para las escenas de riesgo, sino que también le brinda equilibrio y claridad mental en medio de las demandas de Hollywood.

Vin Diesel Pelo El actor mostró un notable cambio físico, incluyendo su imagen cuando aún tenía cabello, hasta la actualidad. Paloma Y Nacho

Cómo entrena Vin Diesel a los 58 años para seguir en estado El secreto de su vigencia está en una rutina diversa que combina pesas, calistenia, jiu-jitsu, pilates, yoga y hasta parkour. Diesel explica que busca “sorprender al músculo” alternando entre powerlifting, superseries y variaciones de repeticiones para mantener el estímulo y evitar la monotonía.