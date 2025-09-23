La impresionante transformación de Vin Diesel: así se veía cuando tenía pelo

La transformación de Vin Diesel no solo se mide en su carrera artística, sino también en la constancia con la que ha cuidado su físico. Aunque en sus comienzos lucía una imagen muy distinta, con cabello y un estilo menos marcado, hoy sigue siendo referente de fortaleza en el cine de acción. A sus 58 años, el intérprete de Dominic Toretto en Fast & Furious conserva un cuerpo trabajado que lo prepara para cada nuevo desafío en la pantalla.
El cambio ha sido notorio con el paso de los años. Diesel pasó de preocuparse únicamente por aumentar volumen muscular en su juventud, a enfocarse en un entrenamiento integral que prioriza tanto la fuerza como la agilidad. Esta nueva etapa le permite sostener papeles exigentes, como el del detective Theo Kojak, que pronto llevará al cine.
Su evolución física está ligada a una filosofía personal que repite desde hace tiempo: “mente sana en cuerpo sano”. El actor asegura que el entrenamiento no solo lo mantiene preparado para las escenas de riesgo, sino que también le brinda equilibrio y claridad mental en medio de las demandas de Hollywood.
Cómo entrena Vin Diesel a los 58 años para seguir en estado
El secreto de su vigencia está en una rutina diversa que combina pesas, calistenia, jiu-jitsu, pilates, yoga y hasta parkour. Diesel explica que busca “sorprender al músculo” alternando entre powerlifting, superseries y variaciones de repeticiones para mantener el estímulo y evitar la monotonía.
Sus entrenamientos incluyen ejercicios clásicos como press de banca, curls de bíceps, sentadillas y remo inclinado, junto con prácticas de combate y flexibilidad que le otorgan rapidez y coordinación. Para él, no se trata de tener solo un cuerpo imponente, sino de transmitir agilidad y potencia en pantalla.
En entrevistas a medios especializados, destacó que con el paso del tiempo redujo la cantidad de sesiones semanales, pero disfruta más cada momento de entrenamiento. Diesel asegura que adaptarse a cada papel lo motiva a reinventar su preparación, algo que quedó demostrado durante Fast & Furious 7, donde perfeccionó su técnica en jiu-jitsu para mejorar resistencia y movimientos en combate.