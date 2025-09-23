Escándalo en La Voz Argentina: Luck Ra explotó de bronca en pleno programa El jurado no pudo evitar su enojo luego de conocerse el resultado final del jurado, quien decidió el futuro de los participantes de su equipo y fue viral en redes sociales.







Luck Ra se enojó. Redes sociales

En la puerta de las instancias finales, el equipo de Luck Ra definió a sus cinco mejores voces para afrontar la competencia y dejó afuera a una participante por decisión del resto del jurado. La decisión no fue aceptada por el cordobés, quien evidenció su enojo con una cara muy particular.

El ciclo inició con la interpretación de Hola perdida de todo el team ante la mirada atenta del resto de los jurados. Luego comenzaron las mini-batallas, de las cuales uno solo pasa y el otro debe volver a cantar para definir por voto del resto de los coaches quien se queda.

El cordobés eligió que avancen Federico Mestre, Nathalie Aponte y Nicolás Behringer. Por ende, Lucas Barros, Emma Roach y Thomas Dantas tuvieron que cantar una canción más para la definición de Soledad, Miranda! y Lali.

Fue entonces que, por el voto del jurado, la eliminada fue Emma, algo que no se esperaba Luck Ra. Por eso, se mostró muy molesto. Todo tuvo que ver con que Lucas se había olvidado un fragmento de la canción que le había tocado presentar, al igual que Federico.

"Tengo un poquito de angustia, pero estoy bien. Creo que fue una cuestión de mínimos detalles", indicó Emma, quien se mostró sorprendida por la decisión del jurado. Luck Ra se levantó de su silla y la abrazo, pero intentó mostrarse contento por el avance de Lucas. ¿Se lo recriminará al jurado?