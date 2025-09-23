Escalofríante momento en Tucumán: lo dieron por muerto, pero apareció en su propio funeral y generó conmoción "¡Estoy vivo!", gritó, al entrar en su propio velorio, el joven de 22 años, quien había sido identificado por error como víctima de un accidente vial. El hecho generó interrogantes sobre la identidad de la persona fallecida. Por







Un insólito episodio ocurrió en la provincia de Tucumán: a un hombre lo dieron por muerto, pero apareció en su propio funeral y generó conmoción. El joven de 22 años, quien había sido identificado por error como víctima de un accidente vial, lo que generó interrogantes sobre la identidad de la persona fallecida.

"¡Estoy vivo!", gritó al entrar a su propio funeral, organizado por sus familiares en su casa en Villa Carmela. La situación generó conmoción entre los presentes, entre gritos y llantos, la madre pudo darle un abrazo muy emotivo.

Esta increíble historia comenzó cuando se dio aviso a las autoridades después de que un camión atropelló a un hombre cerca de Puente Negro, en la ruta que comunica la ciudad de Alderetes.

Si bien en un principio el fiscal Carlos Sale calificó la causa como homicidio, los investigadores apuntaron a la hipótesis de un posible suicidio.

Horas más tarde, una mujer se presentó en la comisaría local de Alderetes, donde dijo que el fallecido podría tratarse de su hijo. Ante esta consulta, la madre reconoció los restos y la Justicia le entregó el cuerpo.

Tiempo después, el ataúd fue transportado hasta la casa familiar donde se realizó el velorio. Sin embargo, la ceremonia fue truncada por la aparición con vida del joven de 22 años que estaban velando, quien se presentó en su casa y sorprendió a los presentes. Tras un interrogatorio policial, el joven aseguró que estuvo varios días consumiendo drogas, a 23 kilómetros de su casa, pero no tenía nada que ver con el fallecido. El cuerpo de la persona fallecida fue trasladado a la Morgue Judicial, y por el momento no fue identificado.