Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de octubre

El oficial opera a $1.465,41 para la compra y $1.519,46 para la venta en una semana caliente, la última antes de las elecciones legislativas, ante demanda creciente y la intervención del Tesoro norteamericano.

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.

Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.
A tres días de las elecciones, el audaz pronóstico de Caputo sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $460,62 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólares billetes dólar blue

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.465,41 para la compra y $1.519,46 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.489.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.611,4 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.592,54.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.494,5.

