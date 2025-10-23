Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de octubre

El oficial opera a $1.465,41 para la compra y $1.519,46 para la venta en una semana caliente, la última antes de las elecciones legislativas, ante demanda creciente y la intervención del Tesoro norteamericano.

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.

El dólar oficial cotiza este jueves a $1.465,41 para la compra y $1.519,46 para la venta en una semana caliente, la última antes de las elecciones legislativas , en la que se acentúa la fiebre por la cobertura cambiaria ante la incertidumbre por los resultados de los comicios, que ya obligó a la intervención del Banco Central en el techo de la banda cambiaria de este martes , En tanto, el blue se vende a $1.545 .

A tres días de las elecciones, el audaz pronóstico de Caputo sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo , sostuvo que el esquema de bandas cambiarias no se modificará tras las elecciones , en una jornada que brindó un leve respiro en medio de la escalada.

Así, en esta semana clave, se espera una mayor demanda de cobertura en dólares, posibles nuevos anuncios (como el de la recompra de deuda ) y una atención especial sobre los próximos movimientos del Tesoro de Estados Unidos , que ya vendió u$s500 millones en el mercado argentino para contener la cotización .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $460,62 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólares billetes dólar blue Pexels

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.465,41 para la compra y $1.519,46 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.489.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.611,4 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.592,54.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.494,5.