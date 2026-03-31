En medio de la prueba del líder hubo gritos, insultos y hasta un roce de puños, una falta grave adentro del reality de Telefe. Qué dice le reglamento del juego.

El presunto contacto físico dejó a uno de los participantes al borde de la expulsión.

El reality Gran Hermano Generación Dorada vivió momentos de tensión cuando dos jugadores empezaron a insultarse y terminaron con golpes de manos. La tensión fue tal, que la producción tuvo que intervenir de urgencia.

Los protagonistas de la pelea verbal que subió de tono hasta acusarse de violencia física fueron Brian Sarmiento y Manuel Ibero, quienes quedaron al borde de una sanción grave dentro del reality de Telefe.

El exfutbolista empezó a insultar al exnovio de Zoe Gobach con un “sos boludo o te haces? sos pelotudo?”, mientras el oriundo de Zárate no se quedó callado: “¿Vos sos boludo?”.

Después empezaron los empujones y todo se salió de control: " Que venis a empujar pelotudo... paj... ” y “Yo no te empuje...vos me quisiste ventajear”, fueron algunos de los cruces.

El conflicto se trasladó a la cocina, y no pasó inadvertido para los demás jugadores que quedaron en medio de los gritos: “Hacé el showcito, si vos quisiste ventajear a todos” , disparó Manuel y provocó los insultos del rosarino.

CRUCE ENTRE MANUEL Y BRIAN CON EMPUJONES EN LA PRUEBA DE LIDER Brian: “sos boludo o te haces? sos pelotudo?” Manuel: “vos sos boludo” Brian: “que venis a empujar pelotudo” Manuel: “yo no te empuje” Brian: “que venis a empujar p4jero” Manuel: “vos me quisiste ventajear”… pic.twitter.com/w6y5ohgfsK

Qué dicen las reglas de Gran Hermano sobre la violencia física

Gran Hermano es un programa que se realiza a nivel internacional y está basado en reglas de convivencia que todos los ocupantes de la casa tienen que respetar. De acuerdo con ésto, si hay una pelea de puños los protagonistas tienen una sanción.

"Gran Hermano intervendrá y podrá expulsarlo de la casa si infringe las reglas, amenaza o utiliza violencia física, o se comporta de una manera inaceptable, que podría ofender gravemente a cualquier otro compañero de la casa“, sostiene el documento que se conoció en la edición pasada en Argentina.

Embed De acuerdo al reglamento internacional de Gran Hermano, en #BBB26 expulsaron a un participante por un empujón/forcejeo al intentar sacar ventaja durante una dinámica del programa. pic.twitter.com/FFsiyLzxf3 — TRONK (@TronkOficial) March 31, 2026

La agresión se viralizó en las redes, donde se puso como ejemplo el caso de BBB26 (la vigésimo sexta temporada del programa de telerrealidad estadounidense Big Brother), donde de acuerdo al reglamento internacional de GH, expulsaron a un participante por un empujón (forcejeo) al intentar sacar ventaja durante una dinámica del programa.