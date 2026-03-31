Habló la mamá del atacante en la escuela de Santa Fe: "Hay muchas mentiras" El adolescente de 15 años ingresó al colegio armado y el primer disparo lo hizo en el baño: mató a Ian, de 13 años, y otros seis chicos resultaron heridos, pero no de gravedad. Por + Seguir en







La mamá del adolescente habló en exclusivo con C5N.

Un día después del ataque de un adolescente de 15 años en una escuela en San Cristóbal donde un niño de 13 murió, habló por primera vez la madre del agresor en exclusivo con C5N.

En un mensaje enviado a la periodista que está cubriendo el caso en Santa Fe, Mariela López Brown, reveló que se comunicó vía WhatsApp y fue contundente: “Gracias, no tengo nada que decir. Dijeron todo por todos lados y muchas mentiras”.

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