Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de marzo

El oficial opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación en el inicio de una semana corta, mientras se encamina a cerrar marzo sin sobresaltos.

El dólar oficial se encamina a cerrar marzo sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial minorista cotiza este lunes a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación , luego de una semana con un alza acumulada de $5 , marcada por el fallo favorable en Estados Unidos a la Argentina por el caso YPF , celebrado efusivamente por el Presidente .

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de marzo

La divisa estadounidense se mueve en un contexto mundial atravesado por el conflicto en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo arriba de los u$s100.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había respaldado el pasado jueves el plan económico del Gobierno, aunque evitó brindar presiones sobre la fecha en la que realizaría un nuevo desembolso de dólares en el marco del acuerdo de facilidades extendidas.

La divisa estadounidense opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1382,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1826,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1474,05 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1429,73.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende $1.374,5.