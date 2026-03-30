30 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 30 de marzo

El oficial opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación en el inicio de una semana corta, mientras se encamina a cerrar marzo sin sobresaltos.

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El dólar oficial se encamina a cerrar marzo sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial se encamina a cerrar marzo sin grandes sobresaltos.

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El dólar oficial acumuló una suba de $5 en la semana corta.
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dólar blue billetes divisas
El dólar oficial mantiene la estabilidad.

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Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.355 para la compra y $1.405 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1382,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1826,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1474,05 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1429,73.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende $1.374,5.

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