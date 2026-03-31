31 de marzo de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC este miércoles 1 de abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 1 de abril de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Plan Desempleo 2.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.
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Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas tienen tiempo de cobrar, con cualquier culminación de DNI, hasta el 10 de abril.

Desempleo Plan 2

El organismo detalló que los titulares de la prestación por Desempleo Plan 2 percibirán sus montos entre el 1 de abril y el 10 de abril, sin importar la terminación del DNI.

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