Cuándo cobro ANSES: Asignaciones de Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC este miércoles 1 de abril La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 1 de abril de 2026 con respecto a las Asignaciones de pago único, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Plan Desempleo 2.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas tienen tiempo de cobrar, con cualquier culminación de DNI, hasta el 10 de abril.