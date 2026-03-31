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Alerta en Gran Hermano: un grito del exterior podría sacudir a Andrea del Boca

La actriz fue el blanco de un duro mensaje que vino de la calle, y todos los jugadores volvieron en silencio al interior de la casa de Telefe.

La actriz recibió un insulto proveniente de la calle que muchos escucharon.

La actriz recibió un insulto proveniente de la calle que muchos escucharon.

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La casa de Gran Hermano volvió a quedar bajo sospecha este martes, cuando un grito desde el exterior nombró directamente a Andrea del Boca y provocó la reacción inmediata de varios participantes.

El conductor habría dejado alguna pista de quien lo tenía amenazado.
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La tarde estaba especial para salir al jardín, ya que parecía verano. Pero mientras varios de los hermanitos estaban reunidos junto a la pileta, desde afuera se escuchó la frase "Andrea chorra".

El mensaje del exterior del reality de Telefe fue un insulto para la actriz que se emitió, presuntamente, a través de un megáfono. Enseguida, de acuerdo con el protocolo, los participantes que estaban en el patio volvieron al interior de la casa. "Vamos adentro, vamos adentro", se indicaron entre ellos.

El video se hizo viral en segundos, y los usuarios comentaron que este tipo de ataques podrían desencadenar una salida anticipada de la famosa por recomendación médica. Aunque en la transmisión en vivo no quedó claro si la actriz escuchó o no el grito, podría enterarse de la situación a través de alguno de sus compañeros.

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¿Se viene otra sanción en Gran Hermano?

Este no fue el único mensaje que llegó desde el exterior: antes se escucharon un saludo de cumpleaños para Emanuel Di Gioia y los gritos para Sol Abraham y Cinzia Francischiello, que ya desencadenaron una sanción por una pelea grupal. "Sol, la gente te ama. Sol y Cinzia a la final", gritaron.

Esto generó que las chicas se pusieran de muy buen humor y que prácticamente festejaran bailando y cantando, y ahí vino la sanción. "De superar la prueba semanal, obtendrán la mitad del presupuesto. Perdieron el derecho del presupuesto total. Si llegan a perder, tendrán solo el 25%. Además, les reduzco a la mitad el tiempo de compra. Solo contarán con 5 minutos", informó GH. Perdieron, y todo derivó en una pelea a los gritos entre Del Boca y Abraham.

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