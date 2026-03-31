INDEC dará a conocer el índice de pobreza del cierre del 2025 El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicará a las 16 el dato del segundo semestre, luego de que en la primera mitad del año la cifra se ubique en 31,6%. Además, se publicará el número de indigencia. Por + Seguir en







INDEC dará a conocer un nuevo índice de pobreza.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el nuevo índice de pobreza del segundo semestre del 2025 y se espera un número similar al primer semestre, el cual fue del 31,6%. Además, se publicará un nuevo número de indigencia en el país, la cual había sido del 6,9%.

La cifra que dio como resultado la primera parte del 2025 representó una mejora de 6,5 puntos porcentuales en comparación con el semestre anterior. Una medición de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) indicó que la pobreza finalizó en torno al 30%.

En cuanto a la situación de los últimos meses del año anterior, la inflación se mantuvo por encima del 2% mensual y los salarios reales de los trabajadores formales perdieron 2,5% en el último cuatrimestre.

El INDEC informó hace dos semanas que el desempleo saltó del 6,4% al 7,5% en el cierre del 2025. El economista de la UTDT, Martín González Rozada, indicó: "La incidencia proyectada se puede descomponer mecánicamente en un promedio ponderado de una tasa de pobreza de 28,7% para el tercer trimestre y 32,5% para el cuarto trimestre de 2025".

En el 2024, el índice de pobreza fue del 52,9% durante el primer semestre y hubo un incremento de 12,8 puntos porcentuales respecto a los datos del 2023. Mientras que, la pobreza del 2024 fue del 38,1%.