Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de marzo

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de haber subido $15 en en la primera rueda de una semana que será corta por los feriados del 2 de abril y Viernes Santo. Así, se encamina a terminar marzo sin cambios respecto al cierre de febrero.
La divisa estadounidense se mueve en un contexto mundial atravesado por el conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo arriba de los u$s100, pero mantiene la estabilidad.
En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula compras por u$s4176 millones en 46 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s43.381 millones.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1389.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1846.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1480,01 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1431,47.