Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de marzo

+ Seguir en

La divisa estadounidense opera en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras se encamina a cerrar marzo sin sobresaltos.

El dólar oficial, sin sobresaltos en marzo.

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación , luego de haber subido $15 en en la primera rueda de una semana que será corta por los feriados del 2 de abril y Viernes Santo. Así, se encamina a terminar marzo sin cambios respecto al cierre de febrero.

El dólar oficial volvió a subir y cerró por encima de los $1.400

La divisa estadounidense se mueve en un contexto mundial atravesado por el conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo arriba de los u$s100, pero mantiene la estabilidad .

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumula compras por u$s4176 millones en 46 ruedas consecutivas . De esta forma, las reservas cerraron en u$s43.381 millones.

La divisa estadounidense opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial se encamina a cerrar marzo sin grandes cambios.

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1389.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1846.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1480,01 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1431,47.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.374,5.