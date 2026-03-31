El "tesoro" de Bob Marley: subastan una de sus rastas de 1978 por una impresionante cifra El mechón de pelo del músico es considerado una reliquia rara para el mundo de los coleccionistas. El rey del reggae se lo obsequió a una fanática, y es el primero que sale a la venta en los últimos 20 años. + Seguir en







La pieza conserva el autógrafo original del músico de reggae. Redes sociales

El legendario Bob Marley volvió a ser noticia por una fanática a la que le regaló una de sus rastas, en 1978, y ahora será subastada en una cifra millonaria.

La reliquia del cantante de reggae empieza en 25.000 libras esterlinas, equivalentes a 33.347 dólares, aproximadamente. No se sabe hasta qué valor puede llegar la puja por el souvenir del "embajador" de la música de Jamaica, pero se espera que la cifra final sea millonaria.

El mechón de cabello enredado mide nada más que 3,8 centímetros y es un hito para los coleccionistas, ya que es el primero del músico que sale a la venta en los últimos 20 años.

La rasta de Marley que tenía una fanática Redes sociales El encuentro entre el intérprete de Three Little Birds y la fanática se dio en el programa británico Top of the Pops, donde se habilitaba al público para que subiera a bailar junto a las bandas y las estrellas.

"Después de que Bob terminó de cantar, subí a la plataforma. Se reía entre dientes y le pregunté si podía arrancarle un mechón de pelo. Él no paraba de asentir y reírse, parecía divertido, así que le arranqué un mechón de su rasta", recordó Andrea, la protagonista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bob Marley (@bobmarley) Un lote de valor incalculable Para certificar la autenticidad de la pieza, se subasta junto a un álbum de autógrafos donde el músico escribió de puño y letra: "Para Andrea, con cariño, Bob Marley", además del flyer original del evento televisivo donde ocurrió el encuentro. Mientras, desde el sitio de subastas recordaron que es un hecho insólito, ya que los "objetos corporales" de los famosos fallecidos suelen tener un valor incalculable con el paso del tiempo. Bob Marley murió el 11 de mayo de 1981 a los 36 años debido a un cáncer de piel muy agresivo, que empezó en el pie y se propagó a sus pulmones y el cerebro, causándole la muerte en Miami. Antes de su fallecimiento, le dijo a su hijo Ziggy una frase que lo resume todo: "El dinero no puede comprar la vida".