Se define el Repechaje al Mundial 2026: estos son los últimos 4 equipos europeos que clasificaron

Con los últimos boletos en juego, la UEFA completó los cuatro cupos que quedaban vacantes para Europa con definiciones infartantes en un histórico Repechaje.

Los 4 equipos europeos que ya están en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México no comenzó y ya dejó varias sorpresas en el camino. La definición de los últimos cuatro boletos en juego de Europa llevó a disputarse definiciones infartantes entre Selecciones históricas que determinaron los clasificados a la cita mundialista: Suecia, República Checa, Turquía y Bosnia Herzegovina, que eliminó a Italia, sacaron el pasaje.

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Suecia le ganó 3-2 a Polonia en Estocolmo por el repechaje UEFA y se clasificó al Mundial 2026, dejando fuera a la selección de Robert Lewandowski . Anthony Elanga, Gustaf Lagerbielke y Viktor Gyökeres , con un tanto agónico, anotaron para el local. Nicola Zalewski y Karol Swiderki lo hicieron para el dueño de casa. De esta manera, el equipo de Graham Potter será parte del Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.

Turquía venció por 1-0 a Kosovo en el Stadiumi Fadil Vokrri, de Pristina, gracias a un gol decisivo de Kerem Aktürkolu y no dio lugar a sorpresas: consiguió su pasaje a la Copa del Mundo luego de 24 años y cinco ausencias consecutivas.

La felicidad del plantel sueco, tras clasificar a la cita mundialista en Estocolmo.

Con una generación renovada y el talento de Kenan Yldz y Arda Guler , el cuadro dirigido por el italiano Vincenzo Montella buscará emular aquella histórica hazaña en el escenario internacional. La última vez de Turquía en una Copa del Mundo fue en el 2002, donde concretó una brillante actuación terminando en el tercer puesto. Ahora dirá presente en el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

República Checa venció a Dinamarca en los penales en el Eden Arena , en Praga, y se clasificó con suspenso al Mundial 2026. Los dirigidos por Miroslav Koubek igualaron 2-2 en tiempo suplementario (1-1 en los 90') y desde los doce pasos lo ganaron por 3-1 con autoridad, para volver a una cita mundialista tras 20 años de ausencia.

De la mano de su figura, Arda Güler, Turquía volvió a un Mundial.

De esta manera, los checos completarán el grupo A del Mundial 2026, junto a México, Sudáfrica y Corea del Sur.

republica checa mundial Todo República Checa festejó en Praga la clasificación al Mundial 2026.

La Selección de Italia perdió 4-1 por penales con su par de Bosnia en el repechaje para clasificar al Mundial 2026 luego de que empatara 1-1 en el tiempo regular y el alargue. Es la tercera vez consecutiva que la Azzurra, cuatro veces campeona a lo largo de la historia, se pierde la cita máxima.

El seleccionado dirigido técnica por Gennaro Gattuso había abierto el marcador a los 15 minutos a través de Moise Kean, luego de un error en la salida del arquero Nikola Vasilj que derivó en una definición precisa del delantero. Sin embargo, Bosnia reaccionó, ganó protagonismo tras la expulsión de Alessandro Bastoni y logró el empate a diez del final por intermedio de Haris Tabakovic, que aprovechó un rebote concedido por Gianluigi Donnarumma.

En la tanda, los fallos de Pio Esposito y Bryan Cristante terminaron de sellar la eliminación de la Azzurra.

bosnia italia mundial Bosnia aprovechó el hombre de más, lo empató y en los penales se hizo gigante.

Mirá el resumen de la histórica clasificación de República Checa, tras 20 años de ausencia

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Mirá el resumen de la infartante definición de Suecia ante Polonia

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Mirá el resumen del triunfo de Turquía frente a Kosovo de visitante

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Mirá el fracaso de Italia en Bosnia tras quedar afuera del Mundial por tercera vez consecutiva