La Selección argentina goleó a Zambia por 5-0 en su despedida del país previo al Mundial 2026 La Albiceleste disputó su último amistoso en La Bombonera y se despidió de su gente con una goleada ante la floja selección africana, en la antesala del Mundial 2026. Con gol y asistencia de Messi, más los tantos de Julián Álvarez, Otamendi de penal, Chanda en contra y el debut goleador de Barco, el equipo de Scaloni cerró la doble Fecha FIFA con un balance positivo. Por + Seguir en







Argentina no tuvo problemas con Zambia y lo goleó en La Bombonera. Julián y Messi, los autores de los goles del primer tiempo de la Selección. @Argentina La Selección argentina marcó la diferencia a los 3' del primer tiempo. La Selección argentina se despide del país ante Zambia. Luciano Acuña

La Selección argentina venció a Zambia por 5-0 en La Bombonera, en el último amistoso disputado en el país en la antesala del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Con goles de Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi (penal), Dominic Chanda en contra y Valentín Barco, la Albiceleste se despidió de su gente con una goleada y cerró la doble Fecha FIFA con un saldo positivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2039153998062641660&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor

#AmistosoInternacional



#Argentina 5 - Zambia 0



¡GANÓÓÓÓÓ LA SCALONETA EN SU PARTIDO DESPEDIDA DEL PAÍS!



¡Gracias, muchachos! Ahora vamos por todo #TodosJuntos pic.twitter.com/KTjvG6Mvcp — Selección Argentina (@Argentina) April 1, 2026 No había rival en La Bombonera. En el último amistoso, la Selección tuvo una actitud distinta a la de la victoria frente a Mauritania, y enfrentó a una floja Zambia. La selección africana hizo lo que pudo y aguantó hasta el minuto 3 en el primer tiempo. Allí apareció Messi, que desbordó por derecha, y asistió a Julián Álvarez para el primer gol, tempranero, de la Albiceleste.

Con la tranquilidad de la diferencia y el control del balón, el equipo de Lionel Scaloni manejó a media máquina el partido y hasta pasó alguna zozobra en manos del equipo rival, que sólo inquietó con un pelotazo a media distancia. El segundo gol iba a llegar por decantación: tras una excelente pared con Alexis Mac Allister, Leo definió como los que saben para un tranquilo 2-0. La despedida de la Selección iba acorde al plan.

lionel messi zambia @Argentina En el segundo tiempo, Argentina se apoyó en su capitán, Messi para sacar su mejor reportorio y