31 de marzo de 2026 Inicio
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La Selección argentina goleó a Zambia por 5-0 en su despedida del país previo al Mundial 2026

La Albiceleste disputó su último amistoso en La Bombonera y se despidió de su gente con una goleada ante la floja selección africana, en la antesala del Mundial 2026. Con gol y asistencia de Messi, más los tantos de Julián Álvarez, Otamendi de penal, Chanda en contra y el debut goleador de Barco, el equipo de Scaloni cerró la doble Fecha FIFA con un balance positivo.

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Argentina no tuvo problemas con Zambia y lo goleó en La Bombonera.

Argentina no tuvo problemas con Zambia y lo goleó en La Bombonera.

Julián y Messi

Julián y Messi, los autores de los goles del primer tiempo de la Selección.

@Argentina
La Selección argentina marcó la diferencia a los 3 del primer tiempo.

La Selección argentina marcó la diferencia a los 3' del primer tiempo.

La Selección argentina se despide del país ante Zambia.

La Selección argentina se despide del país ante Zambia.

Luciano Acuña

La Selección argentina venció a Zambia por 5-0 en La Bombonera, en el último amistoso disputado en el país en la antesala del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. Con goles de Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi (penal), Dominic Chanda en contra y Valentín Barco, la Albiceleste se despidió de su gente con una goleada y cerró la doble Fecha FIFA con un saldo positivo.

El diseño principal mantiene la esencia clásica del conjunto nacional.
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No había rival en La Bombonera. En el último amistoso, la Selección tuvo una actitud distinta a la de la victoria frente a Mauritania, y enfrentó a una floja Zambia. La selección africana hizo lo que pudo y aguantó hasta el minuto 3 en el primer tiempo. Allí apareció Messi, que desbordó por derecha, y asistió a Julián Álvarez para el primer gol, tempranero, de la Albiceleste.

Con la tranquilidad de la diferencia y el control del balón, el equipo de Lionel Scaloni manejó a media máquina el partido y hasta pasó alguna zozobra en manos del equipo rival, que sólo inquietó con un pelotazo a media distancia. El segundo gol iba a llegar por decantación: tras una excelente pared con Alexis Mac Allister, Leo definió como los que saben para un tranquilo 2-0. La despedida de la Selección iba acorde al plan.

lionel messi zambia

En el segundo tiempo, Argentina se apoyó en su capitán, Messi para sacar su mejor reportorio y

Argentina vs. Zambia en La Bombonera: las formaciones

Selección argentina: Emiliano Martínez (Juan Musso); Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi (Lucas Martínez Quarta), Nicolás Tagliafico (Valentín Barco); Leandro Paredes (Nicolás González), Alexis Mac Allister (Rodrigo De Paul), Enzo Fernández (Máximo Perrone), Thiago Almada (Nicolás Paz); Lionel Messi y Julián Álvarez (Guiliano Simeone). DT: Lionel Scaloni.

Zambia: William Mwanza; Fredrick Mwimanzi (Kondwani Chiboni), Tinkler Sinkala, Dominic Chanda, Obinno Chisala (Frederick Mulambia); Wilson Chisala, David Simukonda, Given Kalusa (Owen Tembo), Albert Kangwanda (Pascal Phiri); Fashion Sakala (Chanka Zimba) y Kingston Mutandwa (Patson Daka). DT: George Lwandamina.

Mirá los goles del partidos entre la Selección argentina y Zambia

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