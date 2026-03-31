El tierno mensaje de Lizardo Ponce para Franco Poggio tras su salida de Gran Hermano

El participante abandonó la casa más famosa del país y su novio le dedicó un posteo muy emotivo en Instagram. La pareja se reencontró tras la gala de eliminación y compartieron una foto que alborotó a sus seguidores en las redes sociales.

Lizardo Ponce y Franco Poggio mantienen una relación desde hace tiempo y se muestran muy felices en redes sociales.

Franco Poggio quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada en una gala donde enfrentó a Brian Sarmiento en el mano a mano. Pese a la tristeza por abandonar el juego, la felicidad llegó al reencontrarse con su novio Lizardo Ponce, quien lo recibió en el estudio de Telefe con un abrazo muy fuerte.

Murió un reconocido guitarrista con gran influencia en la música popular: los emotivos saludos de sus colegas

Esta postal quedó retratada y el conductor de La Casa compartió en sus historias de Instagram un mensaje especial junto a la fotografía del momento. "No puedo ni explicar cuánto necesitaba este abrazo. Estoy muy orgulloso de vos, de tus valores, tu educación y el respeto que te caracterizó más allá de todo", resaltó Ponce.

"Todos los que te conocemos somos afortunados de tenerte cerca y de poder compartir la vida con vos. Estoy seguro de que se viene todo lo increíble que te merecés. Al fin juntos de nuevo, te amo, mi amor", concluyó el influencer y dejó claro que extrañó a su pareja durante el aislamiento.

En la misma imagen agregó un especial agradecimiento para los seguidores que bancaron a Franco durante su estadía dentro de la casa. "Y muchas gracias a todos por su apoyo, sus votos y sus mensajes de aliento. Lo valoro muchísimo", concluyó el joven.

Tensión y posibles sanciones en la casa de Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada vivió momentos de mucha violencia cuando dos jugadores empezaron a insultarse y terminaron con golpes de manos. La tensión entre Brian Sarmiento y Manuel Ibero resultó tan elevada que la producción de Telefe intervino de urgencia y dejó a los protagonistas al borde de una expulsión.

El exfutbolista insultó al exnovio de Zoe Gobach con frases agresivas: "¿Sos boludo o te hacés? ¿Sos pelotudo?". Por su parte, el oriundo de Zárate no guardó silencio y respondió con la misma moneda. Después empezaron los empujones físicos y la situación dentro de la competencia se salió de control.

Embed CRUCE ENTRE MANUEL Y BRIAN CON EMPUJONES EN LA PRUEBA DE LIDER



Brian: “sos boludo o te haces? sos pelotudo?”



Manuel: “vos sos boludo”



Brian: “que venis a empujar pelotudo”



Manuel: “yo no te empuje”



Brian: “que venis a empujar p4jero”



Manuel: “vos me quisiste ventajear”… pic.twitter.com/w6y5ohgfsK — lautrolo (@itslautrolo) March 31, 2026

"Qué venís a empujar, pelotudo... paj...", y "Yo no te empujé, vos me quisiste ventajear", fueron algunos de los cruces verbales, y el conflicto se trasladó hacia la cocina frente a los demás compañeros. "Hacé el showcito, si vos quisiste ventajear a todos", disparó Manuel y provocó nuevos insultos del rosarino. Se esperan sanciones ejemplificadoras por parte del "Big".