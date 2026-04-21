Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de abril

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El oficial opera a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación, en un contexto de tensión internacional ante la expectativa por lo que ocurra a nivel económico a causa de la guerra en Medio Oriente.

El dólar oficial se mantiene estable pese a los vaivenes de la economía mundial producto del conflicto en Medio Oriente.

El dólar oficial cotiza este martes a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en Banco Nación , luego de un comienzo de semana al alza . Por su parte, el blue se comercializa a $1.410 en el mercado informal, mientras que los financieros también se ubican por arriba de los $1.400.

El BCRA acumuló 70 jornadas consecutivas comprando dólares y superó los u$s6.100 millones en 2026

El Gobierno viene de una semana económica marcada por la noticia del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó la segunda revisión técnica del acuerdo de facilidades extendidas y se espera que el directorio del organismo defina los detalles del desembolso por u$s1.000 millones.

En material local, el Ejecutivo recibió el mal dato de inflación de marzo (3,4%) informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), que el viernes también informó sobre una baja interanual de 4% en la capacidad instalada de la industria .

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y remarcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Este intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones .

La divisa estadounidense opera a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en lo que va del año.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.377.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.820.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.457,34, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.414,73.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.383,50.