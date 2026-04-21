Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de abril
El oficial opera a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación, en un contexto de tensión internacional ante la expectativa por lo que ocurra a nivel económico a causa de la guerra en Medio Oriente.
El dólar oficial se mantiene estable pese a los vaivenes de la economía mundial producto del conflicto en Medio Oriente.
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El dólar oficial cotiza este martes a$1.350 para la compra y $1.400 para la venta en Banco Nación, luego de un comienzo de semana al alza. Por su parte, el blue se comercializa a $1.410 en el mercado informal, mientras que los financieros también se ubican por arriba de los $1.400.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró un superávit comercial de u$s2.523 millones en marzo, el tercer máximo durante el gobierno de Javier Milei, y remarcó que las exportaciones saltaron un 30,1% interanual, mientras que las importaciones crecieron un 1,7%. Este intercambio comercial argentino de bienes representó u$s14.766 millones.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.377.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.820.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.457,34, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.414,73.