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Fuerte cruce entre Grecia Colmenares y Yanina Zilli en Gran Hermano: "Cerrá el..."

La convivencia entre las artistas no es la mejor dentro de la casa de la Generación Dorada. Insultos, gritos y discusiones constantes fueron parte de un ida y vuelta entre las divas que se viralizó en redes sociales.

Guerra de divas dentro de la casa de Gran Hermano. 
"Guerra de divas" dentro de la casa de Gran Hermano. 

A falta de Andrea del Boca, su reemplazo está dando show dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada. Grecia Colmenares discutió a los gritos con Yanina Zilli, la némesis de la actriz que abandonó la casa. "A mí no me mandes a dormir, cerrá el orto".

Thiago Medina, Daniela Celis y Nick Sicario.
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La pelea comenzó a la hora de dormir, cuando los hermanitos estaban tratando de que "la Reina de las telenovelas" bajara la voz para poder descansar. Fue en ese momento que Grecia reaccionó de mala manera y respondió: "Bueno, acá no estamos para venir a dormir, si tu quieres te tapas las orejitas, te ponés algodón y ya está".

La exvedette agarró el guante y saltando en una de las camas le contestó: "Ahí me saque los tapones de la oreja, ¿Querés que esté despierta? No sé si te conviene que esté todo el día arengando, no me busquen que me encuentran".

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Al ver que su compañera le redobló la apuesta, la actriz intentó recostarse pero no vio venir a "La Zilli": "¿Quién me dio órdenes acá? Faltaría, mi no me da órdenes mi mamá mirá si me vas a mandar vos, irrespetuosa de mierda. A mí no me mandes a dormir, cerrá el orto", le gritó y tensionó todo el ambiente.

La mala relación entre las divas televisivas no termina ahí. La polémica se desató por comentarios de Zilli sobre el paso de Andrea del Boca por el reality y a quien calificó como “media estrella”. Colmenares reaccionó con indignación y defendió a su colega, a quien consideró una figura icónica del género.

En redes sociales, el cruce generó gran revuelo, con cuentas que analizan cada gesto de las participantes y lo bautizaron como una “guerra de divas” dentro de la casa de la Generación Dorada.

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